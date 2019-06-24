Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне

СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что на заседании уставного органа Ассамблеи - Бюро - не обсуждался проект доклада, предлагающий делегации РФ вернуться.

Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.

В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.

По правилам сначала повестку дня сессии обсуждает уставной орган ПАСЕ, затем повестку утверждают парламентарии на открытии.

"Он (проект доклада - ред.) даже не обсуждался", - заявил Кокс РИА Новости.