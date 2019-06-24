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РИА Новости

Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне

Вчера, 11:16
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© Depositphotos / packshotШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
© Depositphotos / packshot
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
СТРАСБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Глава одной из политических групп ПАСЕ Тини Кокс сообщил, что на заседании уставного органа Ассамблеи - Бюро - не обсуждался проект доклада, предлагающий делегации РФ вернуться.
Отношения России и Совета Европы переживали в последнее время непростой период из-за лишения российских парламентариев ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и прекратила участие в заседаниях. В конце июня 2017 года противостояние усилилось. Москва заморозила часть выплат в бюджет организации до тех пор, пока полномочия делегации в ПАСЕ полностью не восстановят. При этом российская сторона продолжила работу по ратификации конвенционных документов.
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В понедельник в ПАСЕ планируется обсуждение проекта доклада, в котором предлагается предоставить делегации РФ возможность принять участие в работе июньской сессии. Если резолюция к докладу пройдёт в нынешнем виде, то российская делегация подаст в тот же день заявку на участие в работе июньской сессии. Вместе с тем в докладе сохраняется положение о возможности оспаривания полномочий делегаций.
По правилам сначала повестку дня сессии обсуждает уставной орган ПАСЕ, затем повестку утверждают парламентарии на открытии.
"Он (проект доклада - ред.) даже не обсуждался", - заявил Кокс РИА Новости.
"Доклад был подготовлен комиссией по регламенту и процедурам, был принят значительным большинством", - добавил он.
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