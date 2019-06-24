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РИА Новости

Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

11:03
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.
"Вирус гепатита А обнаружен в пробах воды в многоквартирном доме на ул. Дзержинского и из крана в туалете городского бассейна "Дельфин". В самой чаше вода оказалась чистой", – рассказал собеседник агентства.
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По словам мэра, в ночь с понедельника до утра вторника городской водопровод будет промываться водой с повышенным содержанием хлора. Население Охи - более 20 тысяч человек - предупреждено, поэтому люди сделали суточный запас чистой воды.
"Использовать воду для приготовления пищи охинцы смогут со второй половины вторника после промывки труб. До этого ее можно использовать только в технических целях", - отметил Гусев.
Мэр добавил, что в город поступило около 800 доз вакцины. Ее уже получили 400 детей дошкольного возраста. Оставшиеся дозы вакцины должны во вторник получить сотрудники городского коммунального хозяйства.
"В настоящий момент с гепатитом А госпитализирована семья из трех человек. Они проживают в многоквартирном доме на ул. Дзержинского. Их состояние специалисты Охинской ЦРБ оценивают как удовлетворительное. У 67 соседей по дому взяты анализы, но наличие возбудителя болезни у них не подтвердилось", - заключил глава Охинской администрации.
Медики выделяют несколько типов гепатита. Вирусный гепатит А поражает печень, его возбудитель передается при употреблении загрязненных продуктов, воды и при контакте с больным человеком. Это инфекционное заболевание может протекать как в легкой, так и тяжелой форме.
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