Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Две пробы водопроводной воды из четырех, взятые в городе на севере Сахалина Охе, оказались положительными на вирус гепатита А, госпитализирована семья из трех человек, сообщил РИА Новости мэр самого северного муниципального образования Сахалина Сергей Гусев.

"Вирус гепатита А обнаружен в пробах воды в многоквартирном доме на ул. Дзержинского и из крана в туалете городского бассейна "Дельфин". В самой чаше вода оказалась чистой", – рассказал собеседник агентства.

По словам мэра, в ночь с понедельника до утра вторника городской водопровод будет промываться водой с повышенным содержанием хлора. Население Охи - более 20 тысяч человек - предупреждено, поэтому люди сделали суточный запас чистой воды.

"Использовать воду для приготовления пищи охинцы смогут со второй половины вторника после промывки труб. До этого ее можно использовать только в технических целях", - отметил Гусев.

Мэр добавил, что в город поступило около 800 доз вакцины. Ее уже получили 400 детей дошкольного возраста. Оставшиеся дозы вакцины должны во вторник получить сотрудники городского коммунального хозяйства.

"В настоящий момент с гепатитом А госпитализирована семья из трех человек. Они проживают в многоквартирном доме на ул. Дзержинского. Их состояние специалисты Охинской ЦРБ оценивают как удовлетворительное. У 67 соседей по дому взяты анализы, но наличие возбудителя болезни у них не подтвердилось", - заключил глава Охинской администрации.