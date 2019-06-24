Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей

"В полицию обратился гражданин с заявлением о похищении телефона стоимостью 103 тысячи рублей, кроме того, он сообщил, что неизвестные списали с его счета 1,9 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости столичном главке полиции.