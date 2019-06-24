Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Неизвестные похитили более 2 миллионов рублей у генерального директора российского представительства компании Chanel Жака Мари Даниэля Шенена.
"В полицию обратился гражданин с заявлением о похищении телефона стоимостью 103 тысячи рублей, кроме того, он сообщил, что неизвестные списали с его счета 1,9 миллиона рублей. По данному факту проводится проверка", - сообщили РИА Новости столичном главке полиции.
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Информированный источник рассказал агентству, что речь идет о Жаке Мари Даниэле Шенене, гендиректоре ООО "Шанель" - российского представительства известной компании, производящей одежду, парфюмерию и предметы роскоши.