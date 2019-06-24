Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. Архивное фото

Сотрудник противопожарной службы у сгоревшего здания церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии

ПЕТРОЗАВОДСК, 24 июн - РИА Новости. Судья Кондопожского городского суда Карелии Елена Любимова в понедельник приступила к рассмотрению вопроса о принудительном лечении подростка, обвиняемого в поджоге Успенской церкви в августе 2018 года, передает корреспондент РИА Новости.

Согласно расписанию суда, Любимова будет рассматривать дело 16-летнего обвиняемого Игната 24 и 25 июня. Несовершеннолетний обвиняемый пришел в здание суда с повязкой на лице.

"Заседание пройдет в закрытом режиме, так как на момент совершения преступления ему было 15 лет. Мы посмотрим, как будет оглашаться приговор. Возможно, в открытом режиме, тогда будет только резолютивная и вводная часть", - сказала журналистам судья.

Церковь XVIII века в Кондопоге сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска. Ему было предъявлено обвинение "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

По информации СК, судебно-психиатрическая экспертиза подтвердила, что подросток страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Уголовное дело было направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительного лечения.

Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.