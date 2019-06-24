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РИА Новости

Россия не использует энергоресурсы как рычаги давления, заявила Матвиенко

10:47
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 июн - РИА Новости. Россия никогда не использовала энергоресурсы в качестве рычагов экономического и политического давления и не намерена этого делать и в будущем, заявила спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.
"Россия никогда не использовала и не будет использовать свои энергетические ресурсы и возможности в качестве рычагов экономического или политического давления", - сказала Матвиенко, выступая в Санкт-Петербурге на открытии форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета.
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