Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Житель Забайкальского края обвиняется в убийстве малолетнего пасынка, истязании сожительницы и трех кражах, сообщается на сайте СК РФ.

Как отмечается, мужчина обвиняется в преступлениях, предусмотренных статьями УК РФ "Убийство малолетнего", "Истязание", а также в совершении трех краж, в том числе с причинением значительного ущерба потерпевшим и незаконным проникновением в жилище.

По версии следствия, 6 сентября 2018 года пьяный мужчина, находясь в квартире, когда сожительницы не было дома, решил научить малолетнего пасынка читать.

"Ребенок отказался учиться. Разозлившись на пасынка, он нанес ему рукой и мухобойкой множественные удары по лицу и телу. После этого обвиняемый трижды поднял мальчика над головой и бросил на пол. Ребенок от полученных травм скончался", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина в течение 2017-2018 годов систематически избивал свою сожительницу. Уточняется, что у следователей есть доказательства о четырех таких фактах, когда обвиняемый избивал женщину руками, ремнем, сапогами по голове и телу.