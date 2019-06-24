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РИА Новости

Синоптики заявили о дефиците питьевой воды в Индии из-за аномальной жары

10:41
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НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн - РИА Новости. Аномальная и рекордная по продолжительности жара, начавшаяся в Индии еще в середине мая, привела к масштабной засухе и острому дефициту питьевой воды в ряде регионов страны, свидетельствуют последние данные Метеорологического департамента Индии (IMD).
По его информации, сохраняющаяся стабильно высокая температура за последний месяц привела к высыханию многих озер и истощению грунтовых вод, что, в свою очередь, негативно отразилось на графике посева сельскохозяйственных культур. Водный кризис ударил по всей стране, однако, как отмечается, тяжелее всего пришлось таким штатам, как Махараштра, Тамилнад, Карнатака, Телингана и Андхра-Прадеш.
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Наиболее остро ситуация с нехваткой воды обстоит в 8-миллионном Ченнаи, столице штата Тамилнад и шестом крупнейшем городе Индии. Жизнь в этом мегаполисе фактически замерла: временно закрыты многие государственные учреждения, многие кафе, рестораны и гостиницы также были вынуждены приостановить работу.
Как информирует IMD, городские службы здесь были вынуждены сократить водоснабжение почти на 40%. Местные СМИ, в свою очередь, пишут, что жители Ченнаи ежедневно проводят по несколько часов под палящим солнцем в ожидании цистерн с питьевой водой, которые власти привозят из отдаленных районов штата. Чрезвычайная ситуация возникла в городе после того, как на минувшей неделе из-за жары высохли четыре расположенных на в его окрестностях водохранилища.
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Некоторые граждане платят большие суммы частным компаниям за доставку воды к их домам, другие пытаются решить проблему с помощью колодцев, но качество подземных вод оставляет желать лучшего. Большинство же полагается исключительно на правительственные танкеры, доставляющие воду населению. Вместе с тем, отмечается, что, пока очередной танкер дойдет до города, пройдет четыре дня.
Правительство штата не предпринимает каких-либо радикальных мер, направленных на предотвращение гуманитарной катастрофы, надеясь на скорое наступление сезона муссонных дождей (традиционно продолжается с конца июня по сентябрь).
Между тем, эксперты указывают, что аналогичная ситуация может сложиться в нынешнем году в любом другом крупном городе Индии. На сегодняшний день существенный недостаток воды в 1,3-миллиардной Индии испытывают порядка 600 миллионов человек.
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