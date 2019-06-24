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РИА Новости

ЦИК Турции объявил о победе Имамоглу на повторных выборах мэра в Стамбуле

10:35
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АНКАРА, 24 июн - РИА Новости. Кандидат от основной оппозиционной Народно-республиканской партии Экрем Имамоглу победил на повторных выборах мэра Стамбула, набрав 54,21 % голосов, заявил глава ЦИК Турции Сади Гювен.
Основным соперником Имамоглу на прошедших в воскресенье выборах мэра Стамбула был кандидат от правящей Партии справедливости и развития (ПСР), ближайший соратник президента Турции Тайипа Эрдогана, экс-премьер и экс-спикер Бинали Йылдырым.
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"Согласно окончательным результатам голосования, за Экрема Имамоглу отдали голоса 4741868 избирателей, что составило 54,21%. За Бинали Йылдырыма проголосовали 3935453 избирателей, что составило 44,99%", - сказал Гювен в эфире телеканала NTV.
Он добавил, что подать апелляции на итоги выборов можно будет в течение двух дней.
Имамоглу на прошедших 31 марта выборах мэра Стамбула набрал 48,8% голосов, опередив на 13729 голосов Йылдырыма, получившего 48,55% голосов. После обжалования ПСР итогов выборов ЦИК провел пересчет на нескольких избирательных участках, однако принципиальных изменений это не принесло. Имамоглу 17 апреля вступил в должность, но 6 мая ЦИК удовлетворил апелляцию ПСР об отмене итогов выборов из-за нарушений и назначил повторные выборы на 23 июня. Это решение было объяснено рядом нарушений, в частности, тем, что некоторые члены избирательных комиссий на участках были назначены не из числа госслужащих, а часть протоколов оказались неподписанными.
Имамоглу родился в 1970 году в провинции Трабзон на северо-востоке Турции. Окончил факультет управления Стамбульского университета. В 1992 году начал работать в семейной строительной фирме. Возглавлял футбольный и баскетбольный клубы "Трабзонспор" и "Бейликдюзюспор". В 2014-2019 годах был главой муниципалитета стамбульского района Бейликдюзю. Женат, имеет троих детей.
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