Прокуратура проверит омскую спортшколу, где обвалился кусок штукатурки

КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Спортивную школу в Марьяновском районе Омской области проверит региональная прокуратура после сообщений в СМИ и социальных сетях о падении штукатурки в спортзале, сообщили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что основанием для проверки стали распространенные в интернете сведения, что спортзал школы находится в ненадлежащем состоянии и из-за ветхости может быть опасным для учеников.

"Прокуратура Марьяновского района организовала проверку соблюдения требований действующего законодательства в связи с неудовлетворительным состоянием спортивного зала в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.