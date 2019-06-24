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РИА Новости

Прокуратура проверит омскую спортшколу, где обвалился кусок штукатурки

10:34
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КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Спортивную школу в Марьяновском районе Омской области проверит региональная прокуратура после сообщений в СМИ и социальных сетях о падении штукатурки в спортзале, сообщили в ведомстве.
В прокуратуре уточнили, что основанием для проверки стали распространенные в интернете сведения, что спортзал школы находится в ненадлежащем состоянии и из-за ветхости может быть опасным для учеников.
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"Прокуратура Марьяновского района организовала проверку соблюдения требований действующего законодательства в связи с неудовлетворительным состоянием спортивного зала в образовательном учреждении", - говорится в сообщении.
В надзорном ведомстве РИА Новости сообщили, что при падении штукатурки никто не пострадал. Если в ходе проверки выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования и дана оценка законности действий ответственных лиц.
Андрей Цариковский
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Омская областьМарьяновский районКрасноярскПроисшествия
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