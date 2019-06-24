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РИА Новости
Война в Сирии

Кадыров сообщил о возвращении из Сирии еще пятерых российских детей

10:27
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© РИА Новости / Саид Царнаев / Перейти в фотобанкРамзан Кадыров
Рамзан Кадыров
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Рамзан Кадыров. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Еще пятеро российских детей, чьи родители погибли, вывезены из Сирии на родину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Он рассказал, что с просьбой о помощи найти детей и вывезти на родину обратились их близкие родственники из Чечни. Глава региона поручил этот вопрос специально созданной группе под руководством заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова. В результате удалось узнать, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии.
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"Из Сирии в Россию доставили пятерых несовершеннолетних детей. Это - Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы. Самой младшей исполнилось два года. Родители детей погибли", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.
Глава региона отметил, что по поручению президента России Владимира Путина с лета 2017 года из Сирии и Ирака вывезено 158 человек, среди которых 137 детей и 21 женщина.
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Война в СирииРамзан КадыровСирияРоссияОбщество
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