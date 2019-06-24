Кадыров сообщил о возвращении из Сирии еще пятерых российских детей

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Еще пятеро российских детей, чьи родители погибли, вывезены из Сирии на родину, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Он рассказал, что с просьбой о помощи найти детей и вывезти на родину обратились их близкие родственники из Чечни. Глава региона поручил этот вопрос специально созданной группе под руководством заместителя министра МВД по Чечне Апти Алаудинова. В результате удалось узнать, что дети находятся в одном из лагерей на севере Сирии.

"Из Сирии в Россию доставили пятерых несовершеннолетних детей. Это - Петимат, Малика, Зайнап, Рукият и Айша Ульбиевы. Самой младшей исполнилось два года. Родители детей погибли", - написал Кадыров в своем Telegram-канале.