Выбросившую сына с балкона под Саратовом женщину могут отправить на лечение

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Женщину, которая выбросила годовалого сына с балкона квартиры на шестом этаже в Балаково Саратовской области, могут отправить на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ по области.

Согласно информации следствия, 7 февраля в Балаково 42-летняя женщина выбросила своего годовалого сына с балкона квартиры на шестом этаже. Снег смягчил удар, и ребенку удалось выжить, его госпитализировали. Сейчас мальчик воспитывается отцом.

По данным следствия, женщине провели психолого-психиатрическую судебную экспертизу. Из заключения следует, что сейчас она не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий из-за психического расстройства.