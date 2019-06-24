Египетский эксперт прокомментировал события вокруг Ирана

КАИР, 24 июн - РИА Новости. Консультации и координация позиций Москвы и Каира по событиям вокруг Ирана станет одной из главных тем заседания глав МИД и обороны России и Египта (формат "2+2"), считает исполнительный директор Египетского совета по вопросам внешней политики Иззат Саад.

Переговоры глав внешнеполитических ведомств и Минобороны России и Египта пройдут в понедельник в Москве. С российской стороны в них примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу, с египетской - глава МИД Египта Самех Шукри и министр обороны Египта Мухаммад Ахмед Заки. Кроме отдельных встреч руководителей министерств двух стран также состоится совместное заседание в формате "2+2".

По словам Саада, в недавнем прошлом посла Египта в России, встреча в Москве станет пятой в подобном расширенном формате с 2013 года. Бывший высокопоставленный дипломат считает, что сохранение этого формата позитивно повлияло на взаимоотношения Москвы и Каира на международной арене.

"Очень много всего происходит, в особенности в нашем регионе. Здесь требуются консультации и координация между двумя странами. Есть вопросы безопасности, есть внешняя политика. Поэтому их должны рассматривать министры обороны бок о бок с главами МИД", - сказал он РИА Новости.

По его словам, такими важными темами для консультаций и координации являются события в Ливии, Сирии, Судане, на Африканском роге, а также события вокруг Йемена и Баб-эль-Мандебского пролива.

"Регион на краю пропасти - беспрецедентная эскалация со стороны США, угрозы войны", - сказал Саад, напомнив о решении президента США Дональда Трампа за 10 минут до удара по Ирану отменить его.

По мнению бывшего посла Египта в РФ, Москва пристально следит за событиями вокруг Ирана и в соседних с ним странах и заинтересована в региональной стабильности.

"Позиции Египта и России по всем проблемам региона практически идентичны. И очень важно само время созыва этой встречи, ввиду происходящего сейчас в регионе", - считает эксперт.

Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия и Египет на предстоящих переговорах в формате "2+2" обсудят конфликты в Сирии, Ливии, Судане, ближневосточное урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения, а также ситуацию в Персидском заливе.

Отмечалось, что министры также рассмотрят состояние дел на ключевых направлениях разнопланового российско-египетского сотрудничества, наметят цели для дальнейшего развития всего комплекса двусторонних отношений.