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РИА Новости

Египетский эксперт прокомментировал события вокруг Ирана

10:15
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВид на один из кварталов Тегерана
Вид на один из кварталов Тегерана
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Вид на один из кварталов Тегерана. Архивное фото
КАИР, 24 июн - РИА Новости. Консультации и координация позиций Москвы и Каира по событиям вокруг Ирана станет одной из главных тем заседания глав МИД и обороны России и Египта (формат "2+2"), считает исполнительный директор Египетского совета по вопросам внешней политики Иззат Саад.
Переговоры глав внешнеполитических ведомств и Минобороны России и Египта пройдут в понедельник в Москве. С российской стороны в них примут участие глава МИД РФ Сергей Лавров и министр обороны России Сергей Шойгу, с египетской - глава МИД Египта Самех Шукри и министр обороны Египта Мухаммад Ахмед Заки. Кроме отдельных встреч руководителей министерств двух стран также состоится совместное заседание в формате "2+2".
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По словам Саада, в недавнем прошлом посла Египта в России, встреча в Москве станет пятой в подобном расширенном формате с 2013 года. Бывший высокопоставленный дипломат считает, что сохранение этого формата позитивно повлияло на взаимоотношения Москвы и Каира на международной арене.
"Очень много всего происходит, в особенности в нашем регионе. Здесь требуются консультации и координация между двумя странами. Есть вопросы безопасности, есть внешняя политика. Поэтому их должны рассматривать министры обороны бок о бок с главами МИД", - сказал он РИА Новости.
По его словам, такими важными темами для консультаций и координации являются события в Ливии, Сирии, Судане, на Африканском роге, а также события вокруг Йемена и Баб-эль-Мандебского пролива.
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"Регион на краю пропасти - беспрецедентная эскалация со стороны США, угрозы войны", - сказал Саад, напомнив о решении президента США Дональда Трампа за 10 минут до удара по Ирану отменить его.
По мнению бывшего посла Египта в РФ, Москва пристально следит за событиями вокруг Ирана и в соседних с ним странах и заинтересована в региональной стабильности.
"Позиции Египта и России по всем проблемам региона практически идентичны. И очень важно само время созыва этой встречи, ввиду происходящего сейчас в регионе", - считает эксперт.
Ранее в МИД РФ сообщили, что Россия и Египет на предстоящих переговорах в формате "2+2" обсудят конфликты в Сирии, Ливии, Судане, ближневосточное урегулирование, вопросы борьбы с терроризмом и нераспространения оружия массового уничтожения, а также ситуацию в Персидском заливе.
Отмечалось, что министры также рассмотрят состояние дел на ключевых направлениях разнопланового российско-египетского сотрудничества, наметят цели для дальнейшего развития всего комплекса двусторонних отношений.
В последнее время ситуация в отношениях между США и Ираном значительно обострилась. Американские власти ввели жесткие санкции против ключевых областей экономики Ирана и продолжают усиливать санкционное давление. Заявленной целью Вашингтона является "изменение поведения" Исламской Республики. США также объявили КСИР террористической организацией. В ответ на это Иран признал CENTCOM террористической организацией, а сами США "государством-спонсором терроризма".
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