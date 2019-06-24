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РИА Новости
Страхи
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас.

Страх навсегда остаться неудачником

Вчера, 12:00
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Страхи
Страх навсегда остаться неудачником
Вчера, 12:00
Сколько людей – столько и мнений об "успешности". Кто-то считает себя состоявшимся, если у него большая семья. Кто-то мечтает сделать карьеру или построить бизнес. Но даже у людей, которые многого добились, есть этот страх – внезапно для себя понять, что ты все тот же неудачник, что и десять лет назад, и этим неудачником останешься на всю жизнь.
Нам страшно и стыдно за то, что мы так и не изменили мир, не совершили великое открытие, не попали в рейтинг самых-самых. Но кто определил, что для нас хорошо? Почему мы терпим давление со стороны общества, диктующего, как нам жить? Что такое успех с точки зрения психологии? Как его добиться? Или лучше потратить силы на что-нибудь другое?
Вместе с Иваном Хватовым, эволюционным психологом, заведующим центром биопсихологических исследований Московского института психоанализа, Алексеем Корнелюком, предпринимателем, блогером и Доном, который боится навсегда остаться неудачником, разбираемся в критериях успешности и даем рекомендации, как стать ближе к своей мечте.
01:26 – откуда появляется этот страх
07:32 – о природе страха
08:52 – о критериях успешности
13:44 – о давлении со стороны социума
17:10 – поможет ли визуализация успеха в его достижении
18:24 – могут ли зависть и ревность мотивировать на успех
21:05 – почему в мире всегда будут неудачники и счастливчики
24:05 – рекомендации, как перестать быть неудачником
28:12 – что такое "выученная беспомощность" и чем она опасна.
Слушайте и бойтесь правильно!
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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СтрахиПодкаст
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