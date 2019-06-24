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РИА Новости

Конкурс на должность главы Челябинска объявят после сентябрьских выборов

10:13
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Конкурс на должность главы Челябинска будет объявлен после формирования нового состава городской думы в течение трех месяцев, сообщил в понедельник председатель гордумы Станислав Мошаров.
В регионе 8 сентября пройдут выборы губернатора области и выборы в районные советы депутатов, из числа которых будет сформирован новый состав городской думы.
"Все будет происходить в соответствии с законодательством… В течение 3 месяцев после формирования городской думы должен быть объявлен конкурс. Эта процедура занимает определенное время", - сказал он журналистам.
Ранее в пресс-службе гордумы сообщили, что в понедельник глава города Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты гордумы приняли отставку Елистратова и назначили исполняющим обязанности главы города первого заместителя главы Наталью Котову.
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