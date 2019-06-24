В Керченском проливе теплоход сел на мель

КРАСНОДАР, 24 июн - РИА Новости. Теплоход, перевозивший уголь, сел на мель при отходе от причала в порту Кавказ, пострадавших и утечек нефтепродуктов нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.

"Теплоход "Сиберин-1", перевозивший уголь, судовладелец "Сталь флот", сел на мель при отходе от причала 24 порта Кавказ. Пострадавших и утечек (нефтепродуктов – ред.) нет. Судоходство свободно", - сообщили РИА Новости в ведомстве.