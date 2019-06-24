Губернатор объяснил отставку мэра Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн - РИА Новости. Администрацию Челябинска необходимо перезагрузить для решения насущных проблем, заявил глава региона Алексей Текслер.

Поэтому мэру Владимиру Елистратову предложили уволиться по собственному желанию, добавил он.

"Я считаю, что нет доверия жителей к главе города, что необходимы быстрые, качественные решения по всем направлениям", - отметил губернатор.

По его словам, восьмого сентября в регионе пройдут выборы в районные советы депутатов, из числа которых сформируется состав городской думы; он определит сроки проведения конкурса по выбору нового мэра.

Депутаты гордумы уже приняли отставку Елистратова и назначили исполняющим обязанности главы города его первого заместителя Наталью Котову.