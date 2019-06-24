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РИА Новости

Губернатор объяснил отставку мэра Челябинска

10:03
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАлексей Текслер
Алексей Текслер
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн - РИА Новости. Администрацию Челябинска необходимо перезагрузить для решения насущных проблем, заявил глава региона Алексей Текслер.
Поэтому мэру Владимиру Елистратову предложили уволиться по собственному желанию, добавил он.

"Я считаю, что нет доверия жителей к главе города, что необходимы быстрые, качественные решения по всем направлениям", - отметил губернатор.

По его словам, восьмого сентября в регионе пройдут выборы в районные советы депутатов, из числа которых сформируется состав городской думы; он определит сроки проведения конкурса по выбору нового мэра.
Депутаты гордумы уже приняли отставку Елистратова и назначили исполняющим обязанности главы города его первого заместителя Наталью Котову.
Елистратов с 2015 года был заместителем главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам. В феврале 2019-го его избрали мэром.
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Алексей ТекслерЧелябинскПолитика
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