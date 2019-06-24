Самолет Анапа-Уфа сел в Самаре из-за сигнализации о разгерметизации

САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании Utair, летевший из Анапы в Уфу, вынужденно сел в Самаре из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Ранее пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван сообщила РИА Новости, что в понедельник в 02.19 по местному времени самолет авиакомпании Utair рейса UT-391 Анапа - Уфа приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна. Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находились 99 пассажиров. По словам Ризван, пассажиры добрались из Самары в Уфу резервным бортом.