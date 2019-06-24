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РИА Новости

Самолет Анапа-Уфа сел в Самаре из-за сигнализации о разгерметизации

09:57
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© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары
Аэропорт Самары
© РИА Новости / Анар Мовсумов
САМАРА, 24 июн - РИА Новости. Самолет авиакомпании Utair, летевший из Анапы в Уфу, вынужденно сел в Самаре из-за срабатывания сигнализации о разгерметизации воздушного судна, сообщила в понедельник РИА Новости представитель Куйбышевской транспортной прокуратуры.
Ранее пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван сообщила РИА Новости, что в понедельник в 02.19 по местному времени самолет авиакомпании Utair рейса UT-391 Анапа - Уфа приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна. Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находились 99 пассажиров. По словам Ризван, пассажиры добрались из Самары в Уфу резервным бортом.
"Причина вынужденной посадки: срабатывание сигнализации о разгерметизации салона воздушного судна", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, на борту находились 98 пассажиров, из них 30 детей, они вылетели в Уфу в 06.40 альтернативным рейсом, задержка составила 4 часа 30 минут. По данному факту прокуратура проводит проверку.
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