Слуцкий назвал условия работы российской делегации в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 24 июн — РИА Новости. При "малейшем" ограничении полномочий российской делегации она покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.

Заявление прозвучало на фоне публикации в издании De Telegraaf, посвященной расследованию дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17). В статье говорилось, что Нидерланды просят не возвращать Россию в ПАСЕ, так как она "отказалась сотрудничать со следствием".

Слуцкий назвал обвинения "полностью несостоятельными" и напомнил, что Москва неоднократно предлагала включить своих экспертов в Совместную следственную группу (ССГ), а также предоставляла различные материалы.

"Однако все инициативы российской стороны были проигнорированы, а украинской заранее отпущена индульгенция", — подчеркнул депутат.

Он назвал расследование политически ангажированным, отметив, что "следствие делает громкие заявления в стиле "хайли-лайкли" с единственной целью — очернить Россию".

"Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений", — заключил парламентарий.

Пять лет назад Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы. В 2019-м организация приняла резолюцию о возвращении России полномочий.