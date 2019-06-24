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РИА Новости

Слуцкий назвал условия работы российской делегации в ПАСЕ

09:57
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© Depositphotos / packshotШтаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
© Depositphotos / packshot
СТРАСБУРГ, 24 июн — РИА Новости. При "малейшем" ограничении полномочий российской делегации она покинет Дворец Совета Европы и уедет из Страсбурга, сообщил РИА Новости глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий.
Заявление прозвучало на фоне публикации в издании De Telegraaf, посвященной расследованию дела о крушении малайзийского Boeing (рейс MH17). В статье говорилось, что Нидерланды просят не возвращать Россию в ПАСЕ, так как она "отказалась сотрудничать со следствием".
Слуцкий назвал обвинения "полностью несостоятельными" и напомнил, что Москва неоднократно предлагала включить своих экспертов в Совместную следственную группу (ССГ), а также предоставляла различные материалы.
"Однако все инициативы российской стороны были проигнорированы, а украинской заранее отпущена индульгенция", — подчеркнул депутат.
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Он назвал расследование политически ангажированным, отметив, что "следствие делает громкие заявления в стиле "хайли-лайкли" с единственной целью — очернить Россию".
"Надеюсь, что в ПАСЕ после затяжного кризиса во взаимоотношениях с РФ наконец появятся здравые подходы на основе норм международного права и стандартов и устава Совета Европы, а не очередных голословных утверждений", — заключил парламентарий.
Пять лет назад Россию лишили основных полномочий в ПАСЕ в связи с событиями на Украине и возвращением Крыма. Москва отозвала свою делегацию, а также перестала платить взносы. В 2019-м организация приняла резолюцию о возвращении России полномочий.
Ряд стран недовольны этим и призывают Совет Европы к дальнейшему бойкоту России. В частности, это Украина и Нидерланды. Последние считают Москву ответственной за крушение Boeing в небе над Донбассом в 2014 году. Россия неоднократно предоставляла доказательства своей непричастности к случившемуся.
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Леонид СлуцкийПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияВ мире
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В качестве одного из условий необходимо также указать, что все неуплаченные взносы России в ПАСЕ заплатит Украина в счёт долга в 3 млрд долларов. И в будущем также все взносы будет платить Украина, пока не выплатит 3 млрд полностью.
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