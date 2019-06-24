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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

Владимир Плахотнюк ушел в отставку с поста главы Демпартии Молдавии

09:55
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© Sputnik / Мирослав Ротарь / Перейти в фотобанкЛидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Владимир Плахотнюк сообщил в понедельник, что он покидает пост председателя Демократической партии, но при этом он не отказывается от мандата депутата.
"Я сегодня подал в отставку с должности председателя партии и пообещал коллегам организовать как можно скорее конгресс, чтобы выбрать новое руководство партии и утвердить политическую программу", - написал Плахотнюк на своей странице в Facebook.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
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По его словам, Демпартии нужна новая политическая программа, как для представителей оппозиции. Кроме того, Плахотнюк надеется, что таким образом сторонникам партии не придется сталкиваться с давлением со стороны других сил.
"Что касается мандата депутата — этот мандат, в первую очередь, отражает уважение по отношению к голосам граждан, поскольку за этот мандат было отдано самое большое количество голосов в Молдавии. Мне нужен этот мандат не из-за неприкосновенности или еще чего-то, это мандат людей, поэтому решение в этом вопросе должно приниматься мной вместе с ними", - сообщил Плахотнюк.
Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти. Демпартия 14 июня объявила, что правительство Филипа добровольно уходит в отставку. КС 15 июня пересмотрел и отменил свои решения о роспуске парламента, проведении досрочных выборов и признании незаконным правительства Санду.
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
17 июня, 15:37
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