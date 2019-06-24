Владимир Плахотнюк ушел в отставку с поста главы Демпартии Молдавии

КИШИНЕВ, 24 июн — РИА Новости. Владимир Плахотнюк сообщил в понедельник, что он покидает пост председателя Демократической партии, но при этом он не отказывается от мандата депутата.

"Я сегодня подал в отставку с должности председателя партии и пообещал коллегам организовать как можно скорее конгресс, чтобы выбрать новое руководство партии и утвердить политическую программу", - написал Плахотнюк на своей странице в Facebook

По его словам, Демпартии нужна новая политическая программа, как для представителей оппозиции. Кроме того, Плахотнюк надеется, что таким образом сторонникам партии не придется сталкиваться с давлением со стороны других сил.

"Что касается мандата депутата — этот мандат, в первую очередь, отражает уважение по отношению к голосам граждан, поскольку за этот мандат было отдано самое большое количество голосов в Молдавии. Мне нужен этот мандат не из-за неприкосновенности или еще чего-то, это мандат людей, поэтому решение в этом вопросе должно приниматься мной вместе с ними", - сообщил Плахотнюк.

Плахотнюк - экс-депутат и один из богатейших бизнесменов Молдавии. Сейчас он лидер Демократической партии страны. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил Плахотнюка в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей. Установлено, что организаторами преступного сообщества были Владимир Плахотнюк и Вячеслав Платон, у которых есть гражданство России.