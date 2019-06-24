Омбудсмен в Коми ищет женщину, которая передала записку Путину в 2010 году

СЫКТЫВКАР, 23 июн - РИА Новости, Светлана Задера. Уполномоченный по правам человека в Коми Надежда Быковская ищет женщину, которая передала записку Владимиру Путину в 2010 году.
В ходе прямой линии в минувший четверг президента РФ Владимира Путина спросили, бывает ли ему стыдно. Глава государства рассказал, что ему стыдно за потерю записки с просьбой от пожилой женщины, упавшей перед ним на колени во время его поездки по регионам в начале 2000-х годов. Путин добавил, что ему и сейчас стыдно, поэтому все, что до него доходит и попадает в руки, он старается "отработать по полной".
"Как только Владимир Владимирович эту информацию предоставил, её ищут. Я посмотрела и фотографии, и отзвонились, и отсмотрели эту фотографию со всеми, кто мог ее знать, на сегодняшний день никто не узнал. Я вот смотрю и её не знаю, она ко мне не приходила", - рассказала омбудсмен РИА Новости.
По словам Быковской, в Совет матерей по защите прав заключенных эта женщина тоже не приходила. "Связи, конечно, у нас большие, но пока нет (не удаётся найти – ред.). Естественно, мы её ищем", - сказала она.
Как заявила омбудсмен, к ней часто обращаются люди, по их мнению, с незаконным решением суда. "Мы все перепроверяем, пока на сегодняшний день очень мало решений судов, которые были незаконны. Очень мало. Единицы. Но ни одно обращение я не оставляю без проверки", - отметила Быковская.
Как рассказали РИА Новости местные журналисты, освещавшие те события, эта история произошла во время рабочей поездки президента в Сыктывкар в сентябре 2010 года. Тогда президент посетил промышленные предприятия Коми, а также встретился с главой Республики Коми Вячеславом Гайзером и обсудил проблемы развития лесопромышленного комплекса и инвестпроекты в этой сфере.
В ходе визита Путина две женщины, ожидавшие его, скооперировались и написали одинаковые записки, одна из них смогла прорваться через охрану и передать записку ему. Супруг второй женщины Владимир Щербина рассказал РИА Новости, что его супруга Елена в тот день ждала Путина на площади, чтобы рассказать о проблемах с землей для многодетных семей и познакомилась с женщиной по имени Валентина. Новая знакомая хотела попросить у Путина помощи в деле ее сына. Женщины написали две одинаковые записки. У Валентины получилось подбежать к Путину и, как рассказал Щербина, она встала на колени и передала Путину записку.