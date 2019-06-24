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РИА Новости

Эксперт рассказал о главном успехе саммита АСЕАН

09:48
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© REUTERS / Athit PerawongmethaЛидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сцене во время церемонии открытия 34-го саммита АСЕАН в отеле Athenee в Бангкоке, Таиланд. 23 июня 2019
Лидеры десяти стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии сцене во время церемонии открытия 34-го саммита АСЕАН в отеле Athenee в Бангкоке, Таиланд. 23 июня 2019
© REUTERS / Athit Perawongmetha
БАНГКОК, 24 июн – РИА Новости. Главным успехом саммита АСЕАН в Бангкоке стало решение о завершении переговорного процесса по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), крупнейшей зоне свободной торговли в мире, в течение 2019 года, заявил РИА Новости в понедельник доктор Кави Чонгкиттавон, известный таиландский политолог и обозреватель, специализирующийся на изучении деятельности АСЕАН.
"Это было самое главное, именно это – решение о том, чтобы завершить переговоры в этом году. Я уверен, что уже в следующем году соглашение о ВРЭП будет подписано. В этом году не успеют, но в следующем – обязательно", - заявил эксперт.
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Он добавил, что в условиях "торговой войны" между США и Китаем соглашение о ВРЭП, подписание которого с самого начала переговоров активно поддерживала КНР, приобрело исключительно важное значение для стран Юго-Восточной Азии, связанных широким спектром торгово-экономических и политико-стратегических отношений с обоими участниками торгового конфликта.
"Идея ВРЭП впервые была представлена на 19-м саммите АСЕАН на Бали в Индонезии в ноябре 2011 года, когда параллельно с саммитом Ассоциации проходил ряд мероприятий на международных диалоговых площадках, инициированных АСЕАН, в том числе саммит АСЕАН + 6, то есть встреча представителей именно тех стран, которые сегодня готовятся подписать соглашение о ВРЭП", - напомнил Чонгкиттавон.
"Переговоры шли почти восемь лет, но сейчас, в нынешней мировой обстановке, дело ускорилось, так что саммит АСЕАН, только что закончившийся в Бангкоке, констатировал, что согласование основных документов ВРЭП почти закончено и может полностью завершиться в течение 2019 года", - сказал эксперт.
В АСЕАН входят десять стран Юго-Восточной Азии: Таиланд, Бруней, Малайзия, Сингапур, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Мьянма, Филиппины и Вьетнам. Партнерами АСЕАН по ВРЭП являются Китай, Япония, Южная Корея, Индия, Австралия и Новая Зеландия. После подписания соглашения о ВРЭП возникнет крупнейшая в мире зона свободной торговли, в которую войдет почти половина мировой экономики.
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
20 июня, 10:00
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
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