Эксперт рассказал о главном успехе саммита АСЕАН

БАНГКОК, 24 июн – РИА Новости. Главным успехом саммита АСЕАН в Бангкоке стало решение о завершении переговорного процесса по Всестороннему региональному экономическому партнерству (ВРЭП), крупнейшей зоне свободной торговли в мире, в течение 2019 года, заявил РИА Новости в понедельник доктор Кави Чонгкиттавон, известный таиландский политолог и обозреватель, специализирующийся на изучении деятельности АСЕАН.

"Это было самое главное, именно это – решение о том, чтобы завершить переговоры в этом году. Я уверен, что уже в следующем году соглашение о ВРЭП будет подписано. В этом году не успеют, но в следующем – обязательно", - заявил эксперт.

Он добавил, что в условиях "торговой войны" между США и Китаем соглашение о ВРЭП, подписание которого с самого начала переговоров активно поддерживала КНР, приобрело исключительно важное значение для стран Юго-Восточной Азии, связанных широким спектром торгово-экономических и политико-стратегических отношений с обоими участниками торгового конфликта.

"Идея ВРЭП впервые была представлена на 19-м саммите АСЕАН на Бали в Индонезии в ноябре 2011 года, когда параллельно с саммитом Ассоциации проходил ряд мероприятий на международных диалоговых площадках, инициированных АСЕАН, в том числе саммит АСЕАН + 6, то есть встреча представителей именно тех стран, которые сегодня готовятся подписать соглашение о ВРЭП", - напомнил Чонгкиттавон.

"Переговоры шли почти восемь лет, но сейчас, в нынешней мировой обстановке, дело ускорилось, так что саммит АСЕАН, только что закончившийся в Бангкоке, констатировал, что согласование основных документов ВРЭП почти закончено и может полностью завершиться в течение 2019 года", - сказал эксперт.