Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T09:45Z
https://ria.ru/20190624/1555843773.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155344/99/1553449941_0:162:3072:1890_1036x0_80_0_0_2d737b8c724d9b9eb4844cb1c8919fe4.jpg
РИА Новости

Медведь напал на пьяного омича, когда тот просунул руку в клетку

09:45
3315
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства инцидента с нападением медведя на жителя Омска во время кормления зверя, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в частном секторе города. Медведь принадлежит местному жителю, который занимается разведением домашних животных. Хищника еще медвежонком ему подарили четыре года назад. Животное проживает в вольере. У хозяина фермы есть помощник.
Белая медведица гуляет по улицам Норильска. 19 июня 2019
20 июня, 09:50
Зоологи поймали гуляющую по Норильску белую медведицу
"По предварительным данным, помощник в состоянии алкогольного опьянения пошел кормить медведя и просунул руку к нему в клетку. В тот момент медведь напал на него", - рассказал собеседник агентства.
По его словам, мужчина был тяжело ранен, проводится проверка.
535133
Обсудить 3
ОмскКрасноярскПроисшествия
Рекомендуем
Лента и колокольчик - аксессуары выпускников
Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о планах на будущее
РИА
Новости
Военнослужащий во время ротно-тактических учений
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
Взрыв Лады на МКАДЕ попал на видео
Взрыв легковушки на МКАД попал на видео
Зенитный ракетный комплекс Сосна
Минобороны примет на вооружение новейший ЗРК "Сосна"
Лента
новостей
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Российские военные проведут наблюдательный полет над США
Роберт Де Ниро
В Сети раскритиковали Роберта Де Ниро, снявшегося в антироссийском ролике
"Офицеры России" прокомментировали идею легализовать движение "Лев против"
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Грузия недосчитается более 150 тысяч российских туристов, сообщили СМИ
Житель Забайкалья убил пасынка из-за отказа учиться читать
В Керченском проливе теплоход сел на мель
Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время ежегодной прямой линии
Омбудсмен в Коми ищет женщину, которая передала записку Путину в 2010 году
Житель Татарстана забил обухом топора многодетную мать
Аэропорт Самары
Самолет Анапа-Уфа сел в Самаре из-за сигнализации о разгерметизации
Студенты в аудитории во время занятий
Бюджетных мест в российских вузах станет меньше, пишут СМИ
Член основного экипажа 59/60-й длительной экспедиции на МКС космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин перед запуском ракеты-носителя Союз-ФГ с транспортным пилотируемым кораблем Союз МС-12 с космодрома Байконур
Командование на МКС перешло к россиянину
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния