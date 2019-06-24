Медведь напал на пьяного омича, когда тот просунул руку в клетку

КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Полиция выясняет обстоятельства инцидента с нападением медведя на жителя Омска во время кормления зверя, сообщили РИА Новости в областном главке МВД.

По данным правоохранителей, инцидент произошел в частном секторе города. Медведь принадлежит местному жителю, который занимается разведением домашних животных. Хищника еще медвежонком ему подарили четыре года назад. Животное проживает в вольере. У хозяина фермы есть помощник.

"По предварительным данным, помощник в состоянии алкогольного опьянения пошел кормить медведя и просунул руку к нему в клетку. В тот момент медведь напал на него", - рассказал собеседник агентства.