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РИА Новости

"Офицеры России" прокомментировали идею легализовать движение "Лев против"

09:41
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МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Структуры, подобные движениям "Лев против" и "Стопхам", в условиях снижения доверия к правоохранительной системе становятся мощным провоцирующим фактором, свои принципы активисты могут отстаивать законно в рядах полиции, такое мнение в понедельник в беседе с РИА Новости высказал руководитель центрального исполкома общероссийской организации "Офицеры России" генерал-лейтенант полиции в отставке Александр Михайлов.
Ранее зампред комиссии Общественной палаты по общественному контролю Артем Кирьянов и глава международного центра "Поколение права" Андрей Андреев предложили главе МВД России Владимиру Колокольцеву выдать активистам движений "Лев против" и "Стопхам" аккредитацию народных дружинников.
"В условиях возрастающего правового нигилизма, снижения доверия к правоохранительной системе в целом подобные структуры становятся мощным провоцирующим фактором. Действуя вне правового поля (хотя гражданин может выражать свою позицию по отношению к правонарушителям) группами, они создают конфликтные ситуации", - сказал генерал.
Более того, отметил он, "мы знаем факты, когда "Стопхам" реально выступал провокатором, присвоив себе право проверять работу служб безопасности, что могло привести к тяжким последствиям".
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"Наклейки, которые они делали на лобовые стекла, вообще можно квалифицировать как умышленное повреждение чужого имущества… Желание наводить порядок на улицах – явление нормальное. Но формы должны быть четко регламентированы. Дружинники же должны проводить рейды исключительно совместно с полицейскими как представителями власти", - считает Михайлов.
По его словам, самодеятельность лиц, взявших на себя никем не делегированные права, может быть расценена в обществе как "действия уличной шпаны, создающей конфликтные ситуации умышленно".
"Особенно при столкновениях физического порядка. Если у молодежи реально такое чувство справедливости, то милости просим на службу. Вакансии есть. И тогда все будет законно. А пока это опасные игры. Общество и так раздражено многими обстоятельствами. И дополнительный раздражитель только усугубляет общую атмосферу. Партизаны на улицах – вещь опасная... И на это должно обратить внимание управление "Э" МВД. От нелепого до фатального – один шаг", - указал генерал.
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В пятницу активисты движения "Лев против", выступающие за здоровый образ жизни, в очередной раз пришли на Хохловскую площадь, называемую москвичами "Ямой", где многие открыто пьют алкоголь, чтобы помещать массовому распитию в общественном месте. Вместе с активистами на площадь приехал ОМОН. Тогда возле "Ямы" находились три автозака, микроавтобус и две легковые машины полиции, но примерно в 22.40 один автозак уехал. По словам очевидца, в нем было около 10 человек.
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