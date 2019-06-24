В Ростове-на-Дону столкнулись две маршрутки

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июн - РИА Новости, Юлия Насулина. Три человека пострадали при столкновении двух маршрутных такси в Ростове-на-Дону в понедельник утром, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по Ростовской области.
Авария произошла около 7.30 мск в районе дома 137 на улице Белорусской.
"Водитель автобуса малой вместимости Hyundai County, по предварительным данным, не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с попутным автобусом аналогичной марки", - сказал представитель ГУМВД.
В ДТП, по предварительной информации, получили травмы три человека, по факту аварии идет проверка.