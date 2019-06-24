В Приамурье от удара молнии пострадали двое рабочих, говоривших по телефону

БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн - РИА Новости. Двое дорожных рабочих пострадали от удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Приамурья, мужчины в состоянии средней степени тяжести доставлены в поликлинику, медики оказали им первую помощь, сообщает администрация района.

"Сегодня оператору системы 112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило сообщение, что на территории села Каникурган молния ударила в людей. Пострадали двое мужчин, со слов очевидцев, они разговаривали в это время по сотовому телефону", - информирует администрация района.

Уточняется, что в момент происшествия рядом находилась машина скорой помощи, мужчин в состоянии средней степени тяжести доставили в Благовещенск в областную поликлинику.