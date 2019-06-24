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РИА Новости

В Приамурье от удара молнии пострадали двое рабочих, говоривших по телефону

09:27
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© AFP 2019 / Jack GuezГроза в Нетании, Израиль
Гроза в Нетании, Израиль
© AFP 2019 / Jack Guez
Гроза в Нетании, Израиль . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 24 июн - РИА Новости. Двое дорожных рабочих пострадали от удара молнии в селе Каникурган Благовещенского района Приамурья, мужчины в состоянии средней степени тяжести доставлены в поликлинику, медики оказали им первую помощь, сообщает администрация района.
"Сегодня оператору системы 112 ЦОВ ЕДДС Благовещенского района поступило сообщение, что на территории села Каникурган молния ударила в людей. Пострадали двое мужчин, со слов очевидцев, они разговаривали в это время по сотовому телефону", - информирует администрация района.
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Уточняется, что в момент происшествия рядом находилась машина скорой помощи, мужчин в состоянии средней степени тяжести доставили в Благовещенск в областную поликлинику.
"У пострадавшего мужчины 32 лет поражение молнией и ожог обеих конечностей в области голеностопных суставов. У второго пострадавшего - мужчины 33 лет - поражение молнией и ожог верхней левой конечности первой и второй степени. По предварительной информации, пострадавшие являются дорожными рабочими",- отмечается в сообщении.
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Благовещенский районПроисшествия
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