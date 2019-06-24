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РИА Новости

Разработчик скафандров рассказал о костюмах для выхода на Луну

09:19
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© РИА Новости / Михаил ТургиевВедущий разработчик компании Final Frontier Design Николай Моисеев
Ведущий разработчик компании Final Frontier Design Николай Моисеев
© РИА Новости / Михаил Тургиев
НЬЮ-ЙОРК, 24 июн – РИА Новости, Михаил Тургиев. Последнее время разные страны все больше внимания уделяют планам полета на Луну. Президент США Дональд Трамп поставил задачу вернуться на спутник Земли в 2024 году, Россия планирует полет в 2030 году. В то время как идут разговоры о том, на чем лететь и как высаживаться на поверхность, мало кто задает вопрос о том, в чем современные астронавты и космонавты могут это сделать.
Прошло 65 лет с 24 июня 1954 года, когда были испытаны первые скафандры, тогда еще для собак. С тех пор человечество освоило орбиту, побывало на Луне. Если орбитальные скафандры постоянно совершенствуются и используются, то с лунными все обстоит сложнее.
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Жаркая пыльная Луна

"Для Луны очень важна тепловая защита: наружный слой, который защитит внутренние слои и человека от всех экстремальных температур", - говорит он.
По его словам, диапазон температур на Луне гораздо больше, чем за бортом МКС: примерно от минус 170 до плюс 120 градусов по Цельсию. Сейчас долговечных материалов, способных выдерживать такие перепады, не существует, говорит Моисеев. Материалы, использованные в американском скафандре A7L для выхода на Луну, в нынешних условиях, когда надо будет неоднократно выходить на поверхность, вряд ли подойдут, так как они были рассчитаны на кратковременный разовый выход, считает он.
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"В отличие от невесомости на орбите вокруг Земли на Луне появляется такой фактор, как пыль. Она всепроникающая, электрически заряженная, и она прилипает. Соответственно, наружный слой скафандра должен иметь какое-то покрытие. Оно должно в лучшем случае не впитывать пыль, а в самом лучшем случае – отталкивать", - полагает конструктор.
Кроме того, надо иметь способ очищать скафандр каждый раз при возвращении, чтобы не заносить пыль внутрь лунной станции.

Жесткая радиация

"Деградация материала будет существенная. Это пыль, износ, очень низкие и высокие температуры, радиация. Радиация за пределами магнитного поля Земли существенная. Нельзя просто взять скафандр с орбитальной станции и какими-то доработками переместить на Луну. Электроника откажет. Там радиационная обстановка совершенно другая", - объясняет разработчик.
Для работы там понадобится иная электроника, которая не боится лунного уровня радиации.
"Она вся делается в США. Как в России этот вопрос решить, я не знаю", - добавил собеседник агентства.
Вопрос защиты человека от радиации тоже пока окончательно не решен. Привычная нам по рентген-кабинетам освинцованная резина для этих целей не подходит.
"Есть какие-то разработки, но они не афишируются. И можно сказать, что современный скафандр не имеет радиационной защиты. Набор материалов, из которых они состоят, каким-то слабым образом защищает, но специальной радиационной защиты скафандры не имеют", - говорит Моисеев.

Вес имеет значение

Несмотря на то что сила притяжения на Луне в шесть раз меньше земной, при разработке скафандра весу уделяется не последнее внимание. Используемые сейчас на орбите скафандры весят около 120 килограммов, то есть на Луне это будет ощущаться как 20 килограммов, но идеальная цифра – 90 килограммов.
"Такой вес был посчитан давно. Скафандр миссии "Аполлон" был 90 килограммов. На Луне уменьшенная сила тяжести. Это, конечно принимается в расчет, но остается масса, инерция. Ты все равно таскаешь на себе этот тяжелый скафандр при уменьшенной силе тяжести. Если ты упадешь, то ты не встанешь", - поясняет эксперт.
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По его мнению, вес скафандра – это приоритет номер один для разработчиков. При этом надо учесть многочисленные требования к безопасности.
При этом если за право строить посадочные модули и элементы окололунной станции вызывается достаточное количество подрядчиков, то скафандрами для Луны пока серьезно не занимались. По его словам, желающих не нашлось, и Космический центр НАСА имени Линдона Джонсона в итоге занимается разработкой самостоятельно.
"Традиционно в США было всего две скафандровых фирмы: ILC Dover и David Clark Company. Они работают на НАСА уже 60 лет. Они какие-то свои концепции имеют. Надо сказать, они очень тяжелые: 300 фунтов (около 140 килограммов - ред.). Наоборот, идет не уменьшение, а увеличение веса. Это серьезная проблема", - уверен Моисеев.
Даже крупные частные компании, такие как SpaceX, не занимаются такими разработками. В итоге, если США, действительно, смогут к 2024 году создать все необходимое для полета на Луну, то астронавты, скорее всего, полетят в 140-килограммовом скафандре, работы над которым еще даже не закончены, полагает конструктор. Согласно давно утвержденным планам, первые испытания этой модели на МКС должны состояться только в 2023 году.
Однако большой вес, с одной стороны, предполагает, что на Луну могут отправиться только очень хорошо физически подготовленные люди, а с другой стороны, не позволит комфортно работать на поверхности, считает Моисеев.
"Уже на 2028 в планах НАСА стоит какой-то новый скафандр. Какой он будет, пожалуй, сейчас никто не знает. Возможно, будет сильно отличаться от модели 2024 года", - добавляет он.
Что касается российского скафандра "Орлан", который планируется взять за основу для создания модели для Луны, то Моисеев называет этот подход разумным, однако все равно считает, что в идеале надо не перерабатывать орбитальный вариант, а создавать принципиально новый скафандр.
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