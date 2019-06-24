Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T09:27Z
https://ria.ru/20190624/1555843186.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/148842/43/1488424324_0:247:2763:1801_1036x0_80_0_0_1251b54741968500c0c8b250a32920ba.jpg
РИА Новости

В Иране заявили, что успешно отразили кибератаки США

09:20
850
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкХакер
Хакер
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Хакер. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Джавад Азари Джахроми заявил, что ни одна кибератака США не смогла причинить вреда системам управления ракетами Ирана, передает агентство Mehr.
Ранее американские СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп санкционировал проведение наступательных киберопераций на компьютерные системы Ирана, которые используются для управления пусками ракет.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает на международном конгрессе по кибербезопасности. 21 июня 2019
21 июня, 13:19
Медведев спрогнозировал потери мировой экономики от кибератак
"Они (США) приложили много усилий, но пока ни одна из атак не увенчалась успехом", - передает агентство сообщение министра.
"СМИ спрашивают, правдивы ли сообщения о кибератаках. Мы имеем дело с кибертерроризмом уже долгое время", - заявил Джахроми. Он добавил, что в прошлом году Иран нейтрализовал 33 миллиона атак.
3303000
Обсудить 0
Дональд ТрампИранСШАВ мире
Рекомендуем
Вид на Пентагон и реку Потомак в штате Виргиния
СМИ сообщили о разработке в США планов по противостоянию Ирану
РИА
Новости
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
Нью-Дели
Индия хочет заключить с США контракты в ВТС на десять миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Лента
новостей
Вид на один из кварталов Тегерана
Египетский эксперт прокомментировал события вокруг Ирана
Штаб-квартира Совета Европы в Страсбурге
Слуцкий назвал условия работы российской делегации в ПАСЕ
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Грузия недосчитается более 150 тысяч российских туристов, сообщили СМИ
Снайпер 4-й отдельной танковой бригады с винтовкой СВД
Гендиректор ORSIS считает нецелесообразным менять ПМ и СВД в войсках
Пожар в воинской части в населенном пункте Арысь в Казахстане
В Казахстане эвакуируют город из-за пожара в воинской части
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Заседание Парламентской Ассамблеи Совета Европы
В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
Казахстан ратифицировал договор о запрещении ядерного оружия
Ведущий разработчик компании Final Frontier Design Николай Моисеев
Разработчик скафандров рассказал о костюмах для выхода на Луну
В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния