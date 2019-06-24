Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T09:15Z
https://ria.ru/20190624/1555843096.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155581/63/1555816351_0:3:2000:1128_1036x0_80_0_0_5771b295be0e2197e6ae70b70267c943.jpg
РИА Новости

Грузия недосчитается более 150 тысяч российских туристов, сообщили СМИ

09:15
13432
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 2019
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрет на полеты из России в Грузию и приостановка продажи туров из-за политических протестов в Тбилиси вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в туротрасли.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.
Авиасообщение между Россией и Грузией
Вчера, 18:20
Грузия начала искать замену российским туристам
"Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, еще 25 тысяч должны вернуться до начала действия моратория 8 июля", - сказал источник газете. При этом, продолжает он, существует альтернативная оценка в 220 тысяч человек. По словам собеседника издания, на возврат средств за билеты перевозчикам придется направить 2,3-3 миллиарда рублей.
Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию, отмечает газета. Но собеседники в отрасли уверены, что они неизбежны. "Грузия - один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления", - приводит газета слова одного из них. Источник издания в одной из авиакомпаний уверен, что потери будут достаточно серьезными.
"Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени", - говорит один из собеседников. По его словам, есть риск, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется гонять пустые самолеты: часть людей откажется лететь из-за негативного информационного фона.
Рейсы в Грузию занимают некритичную долю авиаперевозок российских авиакомпаний. По словам одного из собеседников газеты, "Аэрофлот" продал 25 тысяч билетов в Грузию, что составляет крайне незначительную долю его перевозок (3,6 миллиона человек только за июль 2018 года). Но для лоукостеров, в частности "Победы", это направление более существенно.
Потери туроператоров окажутся менее существенными, пишет газета. По данным Ростуризма, туры с вылетом после 8 июля в Грузию суммарно выкупили 3,5 тысячи человек. Гендиректор туроператора "Дельфин" Сергей Ромашкин указывает, что средняя стоимость тура в Грузию - 30-35 тысяч рублей. Исходя из этого, туркомпаниям придется выплатить 103-122,5 миллиона рублей, указывает издание.
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Вчера, 04:32
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
56114510
Обсудить 4
ТуризмтуристыНовости - ТуризмПротесты в ГрузииРоссияГрузияЭкономика
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
Лента
новостей
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Экологические проблемы – в центре повестки международного форума
Валуев уточнил свой диагноз после слухов о раке мозга
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Участники акции протеста у здания парламента Грузии в Тбилиси. 22 июня 209
Лавров прокомментировал ситуацию в Грузии
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
Военнослужащий во время ротно-тактических учений
В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Девочка из Крыма обратилась к Зеленскому с просьбой освободить ее отца
Владимир Колокольцев
Главе МВД предложили легализовать движение "Лев против"
Саломе Зурабишвили выступает перед прессой в своем штабе после окончания голосования во втором туре президентских выборов в Грузии
Президент Грузии выступила за сохранение потока туристов из России
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния