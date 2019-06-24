Грузия недосчитается более 150 тысяч российских туристов, сообщили СМИ

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Запрет на полеты из России в Грузию и приостановка продажи туров из-за политических протестов в Тбилиси вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну, пишет газета Запрет на полеты из России в Грузию и приостановка продажи туров из-за политических протестов в Тбилиси вынудит более 150 тысяч россиян отказаться от поездки в эту страну, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в туротрасли.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5-7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

"Из-за запрета на прямые авиаперевозки в Грузию выкупленными билетами российских перевозчиков не смогут воспользоваться 155 тысяч пассажиров, еще 25 тысяч должны вернуться до начала действия моратория 8 июля", - сказал источник газете. При этом, продолжает он, существует альтернативная оценка в 220 тысяч человек. По словам собеседника издания, на возврат средств за билеты перевозчикам придется направить 2,3-3 миллиарда рублей.

Официально в российских авиакомпаниях не стали комментировать возможные потери от запрета полетов в Грузию, отмечает газета. Но собеседники в отрасли уверены, что они неизбежны. "Грузия - один из лимитированных рынков: для полета туда авиакомпания должна получить разрешение, это выводит ее в рентабельные направления", - приводит газета слова одного из них. Источник издания в одной из авиакомпаний уверен, что потери будут достаточно серьезными.

"Решение о запрете принято за две недели до разгара летнего сезона, на перестройку маршрутной сети нет времени", - говорит один из собеседников. По его словам, есть риск, что в ближайшие две недели по направлению в Грузию придется гонять пустые самолеты: часть людей откажется лететь из-за негативного информационного фона.

Рейсы в Грузию занимают некритичную долю авиаперевозок российских авиакомпаний. По словам одного из собеседников газеты, "Аэрофлот" продал 25 тысяч билетов в Грузию, что составляет крайне незначительную долю его перевозок (3,6 миллиона человек только за июль 2018 года). Но для лоукостеров, в частности "Победы", это направление более существенно.