В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

КРАСНОЯРСК, 24 июн — РИА Новости. Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

"В детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" муниципального спортивно-оздоровительного комплекса "Лесной" (Сухобузимский район, поселок Борск) 22 июня зарегистрированы 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей", – говорится в сообщении.

"С 23 июня досрочно завершена первая оздоровительная смена. Организован выезд детей из лагеря", - сообщает ведомство.

Также уточняется, что в ходе санитарно-эпидемиологического расследования были установлены нарушения санитарного законодательства, в том числе в режиме мытья кухонной посуды и контроле за работой персонала на пищеблоке. Санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.