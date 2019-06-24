В оздоровительном лагере под Красноярском отравились 12 детей

КРАСНОЯРСК, 24 июн — РИА Новости. Первая смена детского лагеря в Сухобузимском районе Красноярского края завершена досрочно из-за подозрения на заболевание 12 детей острой кишечной инфекцией, выявлены нарушения в режиме мытья кухонной посуды, сообщает региональное управление Роспотребнадзора.
"В детском оздоровительном лагере "Сосновый бор" муниципального спортивно-оздоровительного комплекса "Лесной" (Сухобузимский район, поселок Борск) 22 июня зарегистрированы 12 случаев подозрения на заболевание острой кишечной инфекцией среди детей", – говорится в сообщении.
"С 23 июня досрочно завершена первая оздоровительная смена. Организован выезд детей из лагеря", - сообщает ведомство.
Также уточняется, что в ходе санитарно-эпидемиологического расследования были установлены нарушения санитарного законодательства, в том числе в режиме мытья кухонной посуды и контроле за работой персонала на пищеблоке. Санитарно-эпидемиологическое расследование и противоэпидемические мероприятия продолжаются.
В свою очередь, прокуратура региона сообщила об организации проверки. "Прокуратурой Красноярского края организована проверка по факту обращения за медицинской помощью 12 несовершеннолетних, отдыхающих в летнем оздоровительном лагере в Сухобузимском районе Красноярского края", - говорится в сообщении.