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РИА Новости
Культура

Большой театр изменит механизм продажи билетов из-за критики СП

09:07
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИнтерьеры Большого театра в Москве после завершения реконструкции
Интерьеры Большого театра в Москве после завершения реконструкции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Интерьеры Большого театра в Москве после завершения реконструкции. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Большой театр с 1 сентября изменит механизм продажи билетов из-за критики Счетной палаты РФ: бронирование для ведомств будет сокращено на 30%, а количество билетов в свободной продаже, соответственно, увеличено, говорится в сообщении контрольного ведомства со ссылкой на официальное письмо руководства театра.
"Во исполнение рекомендаций Счетной палаты РФ на спектакли нового сезона с 1 сентября 2019 года увеличено количество поступающих в первый день предварительной продажи билетов на 100 штук, до 960 билетов", - приводится в сообщении цитата из официального письма, поступившего в палату от генерального директора Большого театра Владимира Урина.
Директор Государственного академического Большого театра России Владимир Урин
22 мая, 19:44
В Большом театре ответили Счетной палате на критику системы продажи билетов
В текущем сезоне объем поступающих в первую волну продажи билетов составляет 860 штук.
Недостатки механизма реализации Большим театром билетов контрольное ведомство выявило в рамках проверки исполнения бюджета в 2018 году. Как оказалось, более трети лучших мест на историческую сцену театра находятся в статусе брони для министерств и ведомств: это 328 мест, которые, как правило, выкупают перекупщики и затем перепродают по завышенным ценам.
"Большой театр услышал, а самое главное, учел наши рекомендации по специфическому вопросу продажи билетов, который волнует граждан", - приводится в сообщении комментарий аудитора Счетной палаты Михаила Меня.
Ведомство намерено и далее следить за развитием ситуации, отмечается в сообщении. "У нас будет возможность в 2020 году посмотреть динамику, как это решение повлияло на общую ситуацию", - заключил Мень.
Аудитор Счетной палаты, проверявший Большой театр, может покинуть пост
17 сентября 2009, 08:57
Аудитор Счетной палаты, проверявший Большой театр, может покинуть постПолномочия Назарова истекают 23 сентября, и его не переназначат, заявил изданию источник, близкий к администрации президента, сразу несколько сотрудников Счетной палаты. В качестве возможной причины называется чрезмерная самостоятельность аудитора, из-за которой он был не в лучших отношениях с председателем ведомства Сергеем Степашиным.
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