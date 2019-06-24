Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя

МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.

"По целому ряду причин Инна Олеговна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области и нашей команды. Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть",- сказал Чибис, добавив, что отсутствие стабильности и понимания уровня дохода дестимулирует врачей приезжать в регион и оставаться здесь.

Чибис поручил и.о министра здравоохранения Дмитрию Панычеву обратить внимание на зарплату врачей, лекарственное обеспечение в регионе. "Количество обращений от граждан по этому поводу выросло в два раза, а мне докладывали, что все хорошо", - отметил врио губернатора.

Он добавил, что проблемными точками в здравоохранении региона является высокая смертность от инфаркта, состояние некоторых больниц. "Когда кулуарно беседуешь с врачами… - мы думали, что в 90-е годы было хуже. Но это не так. И это страшно", - пояснил Чибис.