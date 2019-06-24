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РИА Новости
Прямая линия с Владимиром Путиным

Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя

08:56
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанк Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МУРМАНСК, 24 июн – РИА Новости. Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве сообщил, что решил уволить замгубернатора Инну Погребняк, которая курировала вопросы медицины в регионе, поскольку, по его словам, его вводили в заблуждение в ряде вопросов, в том числе по зарплатам врачей.
"По целому ряду причин Инна Олеговна Погребняк больше не является членом правительства Мурманской области и нашей команды. Экспресс-проверка, которую мы провели, показала, что меня вводили в заблуждение о том, что у нас нет врачей, которые получают меньше минимального размера оплаты труда. Оказывается, они есть",- сказал Чибис, добавив, что отсутствие стабильности и понимания уровня дохода дестимулирует врачей приезжать в регион и оставаться здесь.
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Чибис поручил и.о министра здравоохранения Дмитрию Панычеву обратить внимание на зарплату врачей, лекарственное обеспечение в регионе. "Количество обращений от граждан по этому поводу выросло в два раза, а мне докладывали, что все хорошо", - отметил врио губернатора.
Он добавил, что проблемными точками в здравоохранении региона является высокая смертность от инфаркта, состояние некоторых больниц. "Когда кулуарно беседуешь с врачами… - мы думали, что в 90-е годы было хуже. Но это не так. И это страшно", - пояснил Чибис.
В четверг в ходе прямой линии с президентом один из врачей в Мурманской области проинформировал о своей зарплате в 20 тысяч рублей. После этого Чибис поручил провести дополнительную проверку обращений с жалобами на зарплаты. Врио губернатора отметил, что с подобной жалобой к нему уже обращался врач во время встречи в одном из муниципалитетов. Он добавил, что проблема с зарплатами и достойным уровнем жизни есть, и не только у врачей, "область не выполняет требования указа президента по росту зарплат и врачей, и учителей, и других работников социальной отрасли".
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Прямая линия с Владимиром ПутинымАндрей ЧибисМурманская областьПолитика
Популярные комментарии
Ах-ах-ах! Коварный зам! Ввёл в заблуждение! А губернатор ничего не знал!
24 июня, 09:00
rroyi
31100004
Чтобы кто не говорил меняется наша страна в лучшую сторону. Хорошо помню что лет 5 назад после подобной жалобы врача президенту прокуратора "провела проверку" и доложила что информация не подтвердилась. А сейчас власти все таки более адекватно реагируют на сигналы общественности, в том числе и лично доводилось сталкиваться.
24 июня, 09:02
Виктор Чирков
1220106
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