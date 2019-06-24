ФАС предложила реформу тарифов в плацкарте, сообщил "Ъ"

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. ФАС России предлагает реформу тарифов в плацкартных и общих вагонах: перестать субсидировать перевозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд "социально значимых" направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 миллиарда рублей в год, пишет в понедельник газета " ФАС России предлагает реформу тарифов в плацкартных и общих вагонах: перестать субсидировать перевозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд "социально значимых" направлений, на которые будут направляться госсубсидии в размере 8,5 миллиарда рублей в год, пишет в понедельник газета " Коммерсант " со ссылкой на письмо главы ФАС Игоря Артемьева курирующему вице-премьеру Максиму Акимову.

Сейчас ФАС регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые по социально-политическим мотивам устанавливаются ниже экономически обоснованного уровня, отмечает издание. Стоимость проезда в купе, спальных вагонах (СВ) и вагонах класса люкс с 2011 года самостоятельно определяет "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, входит в РЖД).

По данным газеты, в начале июня Артемьев в письме Акимову фактически сообщил, что модель перестала работать. "В регулируемом сегменте цены устанавливаются без учета спроса, и, как следствие, пассажирооборот продолжает снижаться с 2010 года. Бюджетные субсидии компенсируют разницу между "экономически обоснованным" и "фактическим" тарифами. Постоянное снижение пассажирооборота приводит к росту потребности в субсидировании", — пишет Артемьев.

В перевозках по доступным ценам на 500-2000 километров с ФПК активно конкурируют автобусы и авиакомпания-лоукостер "Победа", отмечает он. По словам Артемьева, в период низкого спроса конкуренцию плацкарте составляют перевозки в купе по сниженным ценам, при этом "качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров даже в low-cost-сегменте".

В связи с этим, по данным издания, ФАС предложила изменить подход к тарифообразованию, перейдя к регулированию цен только на социально значимых маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов. При этом служба предлагает закрепить субсидии (8,5 миллиарда рублей в год) как долгосрочные и безусловные. Весь остальной сегмент плацкартных и общих мест предлагается дерегулировать за вычетом социально значимых направлений. Также при необходимости предлагается увеличить инвестиции "в ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте", пишет газета.