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РИА Новости

Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья

08:47
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Вулкан Райкоке на одноименном острове Центральных Курил проснулся после почти столетнего затишья, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.
"Извержение вулкана Райкоке началось в субботу в 05:05 (21:05 пятницы мск) и продолжалось более 12 часов. Пепел поднялся на высоту от 10 до 13 километров, но уже в воскресенье высота выброса снизилась до 4,5 километра. Специалисты насчитали всего девять вулканических взрывов", - рассказала собеседница агентства.
По словам Чибисовой, сейчас наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла.
"В начале извержения вулкан находился в ведении Токио VAAC (консультационного центра по вулканическому пеплу), затем облако ушло от Курил за Алеутские острова, и оно теперь находится в зоне ответственности Anchorage VAAC. По данным коллег с Аляски, облако находится на высоте 12 километров. Красный код опасности для воздушных бортов сейчас изменен на оранжевый", - добавила вулканолог.
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Она отметила, что последнее сильное извержение на Райкоке было зафиксировано в 1924 году. Райкоке находится в 20 километрах от острова Матуа, который является необитаемым из-за отсутствия воды, в историческое время известно одно катастрофическое извержение 1778 года, когда взорвалась треть конуса вулкана и углубился кратер. Это существенно изменило конфигурацию острова.
"В настоящее время продолжается постоянный мониторинг Райкоке. Вулкан не оснащен инструментальной базой для слежения за его активностью – нет сейсмической станции и камер видеонаблюдения. Поэтому наблюдение над активностью вулкана осуществляется только спутниковыми методами", - добавил старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Артем Дегтярев.
В Институте морской геологии и геофизики ДВО РАН существует сахалинская группа реагирования на вулканические извержения (SVERT), которая занимается мониторингом вулканов на Курильских островах. По информации островных ученых, Райкоке имеет высоту 551 метр над уровнем моря, глубина кратера равна 200 метрам, диаметр кратера составляет около 700 метров.
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