Вулкан Райкоке на Курилах проснулся после почти векового затишья

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 июн - РИА Новости. Вулкан Райкоке на одноименном острове Центральных Курил проснулся после почти столетнего затишья, сообщила РИА Новости старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Марина Чибисова.

"Извержение вулкана Райкоке началось в субботу в 05:05 (21:05 пятницы мск) и продолжалось более 12 часов. Пепел поднялся на высоту от 10 до 13 километров, но уже в воскресенье высота выброса снизилась до 4,5 километра. Специалисты насчитали всего девять вулканических взрывов", - рассказала собеседница агентства.

По словам Чибисовой, сейчас наблюдаются слабые парогазовые выбросы с небольшим количеством пепла.

"В начале извержения вулкан находился в ведении Токио VAAC (консультационного центра по вулканическому пеплу), затем облако ушло от Курил за Алеутские острова, и оно теперь находится в зоне ответственности Anchorage VAAC. По данным коллег с Аляски, облако находится на высоте 12 километров. Красный код опасности для воздушных бортов сейчас изменен на оранжевый", - добавила вулканолог.

Она отметила, что последнее сильное извержение на Райкоке было зафиксировано в 1924 году. Райкоке находится в 20 километрах от острова Матуа, который является необитаемым из-за отсутствия воды, в историческое время известно одно катастрофическое извержение 1778 года, когда взорвалась треть конуса вулкана и углубился кратер. Это существенно изменило конфигурацию острова.

"В настоящее время продолжается постоянный мониторинг Райкоке. Вулкан не оснащен инструментальной базой для слежения за его активностью – нет сейсмической станции и камер видеонаблюдения. Поэтому наблюдение над активностью вулкана осуществляется только спутниковыми методами", - добавил старший научный сотрудник лаборатории вулканологии и вулканоопасности Института морской геологии и геофизики ДВО РАН Артем Дегтярев.