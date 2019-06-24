В Индонезии произошло третье за сутки землетрясение магнитудой 5,6

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Третье за несколько часов землетрясение произошло в Индонезии, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Последнее землетрясение магнитудой 5,6 было зафиксировано в 04.47 по времени UTC (07.47 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 233 километрах к западу от населенного пункта Абепура. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Несколькими часами ранее, в 01.05 по времени UTC (04.05 мск), в провинции Папуа было зафиксировано землетрясение магнитудой 6,1, после этого в 02.53 по времени UTC (05.53 мск) произошло землетрясение магнитудой 7,3 в море Банда у западных островов Индонезии.