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РИА Новости

Индия хочет заключить с США контракты в ВТС на десять миллиардов долларов

08:42
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© AP Photo / Tsering TopgyalНью-Дели
Нью-Дели
© AP Photo / Tsering Topgyal
Нью-Дели. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июн - РИА Новости. Индия планирует в ближайшие два-три года заключить контракты с США в сфере ВТС на сумму порядка 10 миллиардов долларов, пишет в понедельник газета Times of India со ссылкой на источники в оборонном секторе южноазиатской страны.
В число крупнейших сделок, по ее данным, входит контракт на закупку Индией дополнительных 10 морских патрульных самолетов P-8I на сумму около трех миллиардов долларов.
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"Запрос на заключение контракта по 10 самолетам P8-I был одобрен на прошедшей неделе одним из профильных комитетов министерства обороны. Теперь он будет рассмотрен в августе Советом по оборонным закупкам, который возглавляет глава минобороны Индии Раджнатх Сингх", - информируют собеседники издания.
В числе других предстоящих сделок упоминаются контракты на закупку для нужд индийских ВМС 24 противолодочных многоцелевых вертолетов MH-60 (2,6 миллиарда долларов), шести ударных вертолетов "Апач" (930 миллионов долларов), а также новейших систем противовоздушной обороны для защиты столичного округа Дели (почти на 1 миллиард долларов).
Ожидается, что эти и другие вопросы оборонного сотрудничества будут обсуждаться в ходе предстоящего визита в Индию госсекретаря США Майка Помпео, который посетит южноазиатскую страну на текущей неделе.
США наряду с Россией и Израилем являются крупнейшим партнером Индии в сфере военно-технического сотрудничества.
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