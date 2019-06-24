Приморские школьники взяли серебро мирового первенства по подводным роботам

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Команда школьников Центра развития робототехники из Владивостока завоевала серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам, сообщает центр.

Восемнадцатые Международные соревнования по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам International MATE ROV Competition прошли в американском Кингспорте. В этом году работы были посвящены подводному ремонту дамбы, восстановлению среды обитания рыб и подводной археологии. В состязаниях приняло участие 70 команд из 19 стран. В состав владивостокской команды вошло 10 учеников 9-11 классов.

"Ребята разработали нового робота, которого назвали "Матрешка", так как на самом деле в этом году пришлось разрабатывать два робота: большого и маленького. Маленький аппарат должен выходить из большого и обследовать трубу. В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии", - говорится в сообщении.

Также приморская команда победила в номинации "За образцовую технику безопасности" от одного из спонсоров соревнований.