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РИА Новости

Приморские школьники взяли серебро мирового первенства по подводным роботам

08:37
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© Фото : ООО "Центр развития робототехники"Российские школьники Центра развития робототехники завоевали серебро на 18-м Международном соревновании по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам International MATE ROV Competition
Российские школьники Центра развития робототехники завоевали серебро на 18-м Международном соревновании по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам International MATE ROV Competition
© Фото : ООО "Центр развития робототехники"
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Команда школьников Центра развития робототехники из Владивостока завоевала серебро на мировом первенстве по телеуправляемым подводным роботам, сообщает центр.
Восемнадцатые Международные соревнования по телеуправляемым необитаемым подводным аппаратам International MATE ROV Competition прошли в американском Кингспорте. В этом году работы были посвящены подводному ремонту дамбы, восстановлению среды обитания рыб и подводной археологии. В состязаниях приняло участие 70 команд из 19 стран. В состав владивостокской команды вошло 10 учеников 9-11 классов.
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"Ребята разработали нового робота, которого назвали "Матрешка", так как на самом деле в этом году пришлось разрабатывать два робота: большого и маленького. Маленький аппарат должен выходить из большого и обследовать трубу. В финальном заплыве команда показала отличный результат и по сумме баллов оказалась на втором месте, уступив только команде из Калифорнии", - говорится в сообщении.
Также приморская команда победила в номинации "За образцовую технику безопасности" от одного из спонсоров соревнований.
Российские школьники выступали в категории Ranger среди 44 школьных команд из 12 стран. Еще 25 команд соревновались в студенческой категории Explorer. До этого приморцы победили на Всероссийских отборочных соревнованиях, которые прошли во Владивостоке в мае.
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