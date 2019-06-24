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РИА Новости

Компанию — отловщика косаток оштрафовали более чем на 28 миллионов рублей

08:32
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
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ВЛАДИВОСТОК, 24 июн — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал компанию — отловщика косаток и белух "Афалина" на 28,176 миллиона рублей за нарушение правил рыболовства, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил агентству представитель "Афалины", компания намерена обжаловать решение суда.
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Ранее по этой же статье оштрафовали ООО "Белый кит" — на 28 миллионов рублей, ООО "Океанариум ДВ" — на 56,4 миллиона рублей, а также ООО "Сочинский дельфинарий" — на 37,6 миллиона рублей.
Суд установил, что компании выловили косаток с нарушениями законодательства, среди которых — несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, кроме того, на судах не было ветеринарного врача.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода.
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Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя.
Сахалинский областной суд постановил, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.
На прошлой неделе первую партию из двух косаток и шести белух на машинах отправили из Приморья к месту выпуска в Охотское море. Ученые сообщали, что животные спокойно переносят дорогу. Операцию по выпуску всех животных завершат до октября.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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История "китовой тюрьмы"
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