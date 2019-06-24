Компанию — отловщика косаток оштрафовали более чем на 28 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн — РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока оштрафовал компанию — отловщика косаток и белух "Афалина" на 28,176 миллиона рублей за нарушение правил рыболовства, передает корреспондент РИА Новости.

Как сообщил агентству представитель "Афалины", компания намерена обжаловать решение суда.

Ранее по этой же статье оштрафовали ООО "Белый кит" — на 28 миллионов рублей, ООО "Океанариум ДВ" — на 56,4 миллиона рублей, а также ООО "Сочинский дельфинарий" — на 37,6 миллиона рублей.

Суд установил, что компании выловили косаток с нарушениями законодательства, среди которых — несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, кроме того, на судах не было ветеринарного врача.

"Китовая тюрьма" в Приморье

В октябре прошлого года представители Гринписа заявили о подготовке незаконной продажи из России в Китай 13 краснокнижных косаток. По данным организации, за пять лет туда вывезли 15 млекопитающих. Как минимум 11 из 13 косаток содержали недалеко от Находки, в бухте Средняя, которую экологи окрестили "китовой тюрьмой", так как животные страдали от холода.

Следователи возбудили дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По информации СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них было меньше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить соблюдение закона по добыче и охране морских млекопитающих, в том числе в бухте Средняя.

Сахалинский областной суд постановил, что косаток, попавших в "китовую тюрьму" в Приморье, выловили в 2018 году незаконно.