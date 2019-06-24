Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-24T08:36Z
https://ria.ru/20190624/1555841966.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152669/29/1526692900_0:300:5760:3540_1036x0_80_0_0_2c91d69d09936d48288cf0e8c21a5d02.jpg
РИА Новости

Роскачество рассказало, как защитить от угона машину с бесключевым доступом

08:36
9505
© Depositphotos / KzenonМужчина открывает дверь автомобиля
Мужчина открывает дверь автомобиля
© Depositphotos / Kzenon
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Роскачество проанализировало существующие технологии бесключевого доступа в салон автомобиля и рекомендует решения, снижающие риск угона такой машины, следует из сообщения ведомства.
Ведомство ссылается на исследование общественной организации автомобилистов Германии General Automobile Club (ADAC), которая провела проверку автомобилей с системой бесключевого доступа. Отмечается, что было протестировано 237 современных автомобилей 30 брендов и обнаружено, что 230 из них уязвимы для атак хакеров, использующих устройства для перехвата сигнала, и лишь три модели смогли полностью противостоять хакерской атаке.
Угон автомобиля
6 июня, 17:22
Названы самые защищенные от угона автомобили
"Роскачество предлагает решения, снижающие риск угона вашего авто: аэрография и наклейки – это эффективный способ защиты от угонов. Рисунок станет особой приметой и первейшим доказательством принадлежности авто его владельцу; противоугонная "метка" – небольшой брелок с электронным устройством, которое принимает и передаёт сигналы в некотором диапазоне частот. Прибор необходимо хранить при себе, без него машина не заведется. Устанавливается у официальных дилеров и в сервисах, занимающихся противоугонными системами; средства защиты на основе пин-кодов – на автомобиле программируются штатные кнопки, и только владелец авто знает, какие кнопки и в какой последовательности нажать, чтобы активировать зажигание", - говорится в сообщении.
Автолюбителям предлагается обратить внимание и на такие средства защиты, как замок на рулевое колесо или коробку передач (типа Multilock), спутниковая сигнализация, установка в труднодоступном месте GPS-маяка, который будет информировать о перемещениях транспортного средства, следует из рекомендаций Роскачества. "Обратите внимание на то, что перед установкой средств защиты необходимо проконсультироваться с представителем официального дилера или производителя, чтобы не лишиться гарантии на автомобиль", - подчеркивает ведомство.
Статуя древнегреческой богини правосудия Фемиды на фасаде здания Верховного суда РФ
2 мая, 10:22
Малообразованные люди чаще совершают угоны и грабежи, показала статистика
"Существует множество мифов, широко распространённых в сознании автовладельцев. Пожалуй, самый популярный из них – "мой автомобиль не нужен угонщикам". Спрос на автомобили и их комплектующие всегда будет стабильно высоким, а значит, это уже мотив для угона. Помните, что охраняемые стоянки так же не являются стоп-фактором для угонщиков. Соблюдение комплекса мер по профилактике от угона, рекомендуемых Роскачеством, – это важный инструмент защиты автомобиля", – говорит заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.
7100021
Обсудить 8
РоскачествоОбщество
Рекомендуем
Актер Андрей Харитонов
СМИ назвали причину смерти актера Андрея Харитонова
РИА
Новости
Ситуация в Сирии
Неизвестные вывели из строя пять морских нефтяных трубопроводов в Сирии
Владимир Елистратов
Глава Челябинска подал заявление об отставке
Тонировка автомобиля
В Госдуме предложили отменить штрафы за тонировку стекол автомобиля
Лента
новостей
Названы регионы с самым высоким уровнем наркомании
Зенитный ракетно-пушечный комплекс 96К6 Панцирь-С1
Последний рубеж обороны. Что будет сбивать модернизированный "Панцирь-СМ"
Студенты в аудитории во время занятий
СМИ предупредили о сокращении бюджетных мест в российских вузах
Пристань на берегу Адриатического моря города Будвы в Черногори
Названы зарубежные курорты, где можно отдохнуть дешевле, чем в Крыму
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ-2019
Кудрин ответил на слова Путина фотографией с Глазьевым
В США нашли тела россиянки и ее двоих детей
Гульнара Каримова
Омбудсмен Узбекистана рассказал о самочувствии Гульнары Каримовой
Самолет Boeing 737 MAX
Более 400 пилотов подали иск против Boeing за сокрытие дефектов 737 MAX
Временно исполняющий обязанности губернатора Мурманской области Андрей Чибис
Врио мурманского губернатора после прямой линии Путина уволил заместителя
Президент США Дональд Трамп
Трамп испугался бомбить из-за Путина
В Вологодской области студентка спасла тонущего ребенка ценой жизни
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:20Group-IB нашла вирус-шифровальщик, который научился майнить криптовалюту
11:20На форум "Армия-2019" пригласят более ста иностранных делегаций
11:19Ученые нашли полезные "супервирусы" в кухонных губках
11:19Москалькова предложила закрепить временные рамки содержания в СИЗО
11:17Роспотребнадзор усилил контроль за алкогольной продукцией из Грузии
11:16Бюро ПАСЕ не обсуждало проект доклада, приглашающий Россию на сессию в июне
11:13Войска ЦВО задействуют более чем в 50 учениях в ходе внезапной проверки
11:12Беглов предложил Матвиенко дальше представлять интересы Петербурга в СФ
11:12На востоке Москвы жителей высотки эвакуируют из-за пожара
11:11Власти Грузии решили удовлетворить часть требований митингующих
11:08Защита обжаловала арест бизнесмена Бойко-Великого
11:07В Южной Корее завели дело против двух россиян за воровство
11:05В ПАСЕ отреагировали на просьбу фонда MH17 не возвращать Россию в Ассамблею
11:03Вирус гепатита А нашли в водопроводной воде города на севере Сахалина
11:02Главу российского представительства Chanel обокрали на два миллиона рублей
11:02Страны Евросоюза стали меньше предоставлять убежище просителям
11:01СМИ: в больницы доставили первых пострадавших при взрыве в Казахстане
10:59В ЦВО началась внезапная проверка боеготовности
10:58На Кубани сотрудник банка просил взятку за списание долга клиента
10:58Суд рассмотрит дело подростка, обвиняемого в поджоге церкви в Кондопоге
Лента новостейМолния