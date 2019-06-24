Роскачество рассказало, как защитить от угона машину с бесключевым доступом

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Роскачество проанализировало существующие технологии бесключевого доступа в салон автомобиля и рекомендует решения, снижающие риск угона такой машины, следует из сообщения ведомства.

Ведомство ссылается на исследование общественной организации автомобилистов Германии General Automobile Club (ADAC), которая провела проверку автомобилей с системой бесключевого доступа. Отмечается, что было протестировано 237 современных автомобилей 30 брендов и обнаружено, что 230 из них уязвимы для атак хакеров, использующих устройства для перехвата сигнала, и лишь три модели смогли полностью противостоять хакерской атаке.

"Роскачество предлагает решения, снижающие риск угона вашего авто: аэрография и наклейки – это эффективный способ защиты от угонов. Рисунок станет особой приметой и первейшим доказательством принадлежности авто его владельцу; противоугонная "метка" – небольшой брелок с электронным устройством, которое принимает и передаёт сигналы в некотором диапазоне частот. Прибор необходимо хранить при себе, без него машина не заведется. Устанавливается у официальных дилеров и в сервисах, занимающихся противоугонными системами; средства защиты на основе пин-кодов – на автомобиле программируются штатные кнопки, и только владелец авто знает, какие кнопки и в какой последовательности нажать, чтобы активировать зажигание", - говорится в сообщении.

Автолюбителям предлагается обратить внимание и на такие средства защиты, как замок на рулевое колесо или коробку передач (типа Multilock), спутниковая сигнализация, установка в труднодоступном месте GPS-маяка, который будет информировать о перемещениях транспортного средства, следует из рекомендаций Роскачества. "Обратите внимание на то, что перед установкой средств защиты необходимо проконсультироваться с представителем официального дилера или производителя, чтобы не лишиться гарантии на автомобиль", - подчеркивает ведомство.