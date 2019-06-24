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РИА Новости

Депутаты приняли отставку Елистратова с поста главы Челябинска

08:24
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЧелябинск
Челябинск
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Челябинск. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Депутаты Челябинской гордумы в понедельник приняли отставку главы Челябинска Владимира Елистратова, исполняющим обязанности стала замглавы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе гордумы сообщили, что в понедельник Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию. На посту главы города он находился с февраля 2019 года.
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По словам председателя гордумы Станислава Мошарова, в связи с поступившим заявлением было созвано внеочередное заседание гордумы. Он уточнил, что на заседании зарегистрировано 43 человека.
"Решение (об отставке) принято", - сказал Мошаров.
По словам Елистратова, заявление подписано осознанно, согласовано с губернатором и администрацией президента. Он поблагодарил всех работу.
Елистратов в 1997 году стал начальником отдела комитета по промышленности администрации Челябинской области, позже стал первым заместителем председателя комитета. С 2004 по 2010 годы – первый замминистра промышленности и природных ресурсов региона, с декабря 2013 до мая 2014 года – и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак".
С 2015 года является заместителем главы города Челябинска по правовым и имущественным вопросам. В конце февраля 2019 года депутаты выбрали Елистратова главой города.
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