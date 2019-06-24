Депутаты приняли отставку Елистратова с поста главы Челябинска

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн – РИА Новости. Депутаты Челябинской гордумы в понедельник приняли отставку главы Челябинска Владимира Елистратова, исполняющим обязанности стала замглавы города Наталья Котова, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пресс-службе гордумы сообщили, что в понедельник Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию. На посту главы города он находился с февраля 2019 года.

По словам председателя гордумы Станислава Мошарова, в связи с поступившим заявлением было созвано внеочередное заседание гордумы. Он уточнил, что на заседании зарегистрировано 43 человека.

"Решение (об отставке) принято", - сказал Мошаров.

По словам Елистратова, заявление подписано осознанно, согласовано с губернатором и администрацией президента. Он поблагодарил всех работу.

Елистратов в 1997 году стал начальником отдела комитета по промышленности администрации Челябинской области, позже стал первым заместителем председателя комитета. С 2004 по 2010 годы – первый замминистра промышленности и природных ресурсов региона, с декабря 2013 до мая 2014 года – и.о. первого заместителя, первый заместитель гендиректора ООО "Челябинский тракторный завод-Уралтрак".