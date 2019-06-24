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РИА Новости

Самолет, летевший из Анапы в Уфу, сел в Самаре из-за неисправности

08:21
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© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары
Аэропорт Самары
© РИА Новости / Анар Мовсумов
УФА, 24 июн - РИА Новости. Самолёт авиакомпании Utair, летевший из Анапы в Уфу с 99 пассажирами, аварийно сел в Самаре из-за технической неисправности судна, никто не пострадал, сообщила РИА Новости пресс-секретарь уфимского аэропорта Татьяна Ризван.
"Сегодня в 2.19 по местному времени самолет авиакомпании Utair рейса UT-391 Анапа - Уфа приземлился в Самаре в связи с технической неисправностью воздушного судна. Посадка была совершена благополучно, на борту в этот момент находилось 99 пассажиров", - рассказала агентству Ризван, отметив, что пассажиры добрались из Самары в Уфу резервным бортом.
"В связи с этим поздним прибытием задержан рейс Уфа - Анапа UT - 392, на рейсе зарегистрировано 83 пассажира, все требования ФАП 82 в отношении них выполняются в полном объеме",- пояснила собеседница агентства.
Она отметила, что из Уфы в Анапу самолет фактически вылетел в 9.37 (7.37 мск), хотя по плану вылет был намечен на 6.50 (4.50 мск).
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