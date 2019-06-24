Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в понедельник

МОСКВА, 24 июн – РИА Новости. Теплая комфортная погода без осадков ожидается в Москве в понедельник, воздух в столице прогреется до 25 градусов, рассказала РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня нас ждет спокойная погода, с комфортным температурным режимом. При переменной облачности в Москве обойдется без осадков. В течение дня в черте города воздух прогреется до 25 градусов, в столичном регионе мы ожидаем 22-27", - сказала Волосюк.

Метеоролог добавила, что ветер будет дуть с севера, его скорость составит 3-8 метров в секунду.