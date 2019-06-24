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РИА Новости

Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

08:14
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© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. ДемянчукВыброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке
© Фото : Институт вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, KVERT/Ю. Демянчук
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн — РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).
Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН) сообщали, что уровень активности на вулкане Шивелуч нарастает с начала этого года.
"В понедельник на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 4 километров над уровнем моря. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился на 50 километров в северо- восточном направлении", - говорится в сообщении.
По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вместе с тем, вулкану присвоен превышенный "оранжевый" код авиационной опасности.
Шивелуч (3283 метра над уровнем моря) — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи Усть-Камчатского района Камчатского края.
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