Вулкан Шивелуч на Камчатке выбросил четырехкилометровый столб пепла

Выброс пепла на вулкане Шивелуч на Камчатке

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 24 июн — РИА Новости. Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до четырех тысяч метров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT).

Ранее в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН (ИВиС ДВО РАН) сообщали, что уровень активности на вулкане Шивелуч нарастает с начала этого года.

"В понедельник на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Его высота составила до 4 километров над уровнем моря. С учётом направления ветра пепловый шлейф распространился на 50 километров в северо- восточном направлении", - говорится в сообщении.

По данным краевого главка МЧС, выпадения пепла в населенных пунктах Камчатского края не зафиксировано. Вместе с тем, вулкану присвоен превышенный "оранжевый" код авиационной опасности.