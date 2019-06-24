Российские военные проведут наблюдательный полет над США

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На этой неделе российские наблюдатели выполнят два полета в рамках договора по открытому небу, сообщила газета Минобороны " На этой неделе российские наблюдатели выполнят два полета в рамках договора по открытому небу, сообщила газета Минобороны " Красная звезда ".

"Один из них будет осуществлен над территорией Соединенных Штатов Америки — на российском самолете Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 километров", — уточняет издание.

Второй пройдет с 24 по 28 июня над Швецией. Для этого используют Ан-30Б, который взлетит с аэродрома Уппсала, а максимальная дальность составит 1700 километров.

Полеты пройдут по согласованным маршрутам, а на борту будут присутствовать американские и шведские специалисты. Они проконтролируют порядок применения аппаратуры и соблюдения положений договора.

Также на этой неделе планируется совместный полет миссии Франции и Германии над Россией на французском С-130Н с аэродрома Кубинка.

Договор по открытому небу

Члены ОБСЕ подписали договор по открытому небу в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.

Действовать документ начал спустя десять лет — в 2002-м. Согласно соглашению стороны могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.