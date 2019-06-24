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РИА Новости

Российские военные проведут наблюдательный полет над США

08:12
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© Flickr / José Luis Celada Euba Самолет Ан-30Б. Архивное фото
Самолет Ан-30Б. Архивное фото
© Flickr / José Luis Celada Euba
МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. На этой неделе российские наблюдатели выполнят два полета в рамках договора по открытому небу, сообщила газета Минобороны "Красная звезда".

"Один из них будет осуществлен над территорией Соединенных Штатов Америки — на российском самолете Ту-154МЛК-1 в период с 24 по 29 июня с аэродрома открытого неба Грейт-Фолс с максимальной дальностью до 5130 километров", — уточняет издание.

Второй пройдет с 24 по 28 июня над Швецией. Для этого используют Ан-30Б, который взлетит с аэродрома Уппсала, а максимальная дальность составит 1700 километров.
Полеты пройдут по согласованным маршрутам, а на борту будут присутствовать американские и шведские специалисты. Они проконтролируют порядок применения аппаратуры и соблюдения положений договора.
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Также на этой неделе планируется совместный полет миссии Франции и Германии над Россией на французском С-130Н с аэродрома Кубинка.

Договор по открытому небу

Члены ОБСЕ подписали договор по открытому небу в 1992 году. Он стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны.
Действовать документ начал спустя десять лет — в 2002-м. Согласно соглашению стороны могут проводить разведывательные полеты над территорией других стран-участниц и собирать информацию об их войсках.
Сейчас участниками договора являются 34 государства, среди них — большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия, Босния и Герцеговина и нейтральные Швеция и Финляндия.
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69104017
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
"Сейчас участниками договора являются 34 государства, среди них — большинство стран НАТО, Россия, Белоруссия, Украина, Грузия..." Ну да, над Украиной уже два самолёта провели свои полёты в рамках "открытого неба" — один Ту-154 в 2001 году, а другой Боинг-777 в 2014 году, очень открытая и гостеприимная страна.
24 июня, 08:44
Себекхотеп III
840101
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