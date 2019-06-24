Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о планах на будущее

КРАСНОЯРСК, 24 июн - РИА Новости. Выпускник Александр Путин из Томской области, который набрал на ЕГЭ 300 баллов, планирует учиться в Московском физико-техническом институте, рассказала РИА Новости директор "Северской гимназии" Ирина Мирошникова.
По ее словам, свою жизнь он хочет связать с космической отраслью.
"Максимальные баллы Александр получил по математике, русскому языку и физике. Отличный юноша - порядочный, скромный, целеустремленный. <...> Он больше технического склада и при этом очень разносторонний: кандидат в мастера спорта по полиатлону и занимается музыкой", - рассказала собеседница агентства.
Мирошникова также отметила огромную заслугу родителей в воспитании Александра.
"Это их большой труд", - сказала директор учебного заведения.