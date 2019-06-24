Выпускник Путин, набравший 300 баллов на ЕГЭ, рассказал о планах на будущее

"Максимальные баллы Александр получил по математике, русскому языку и физике. Отличный юноша - порядочный, скромный, целеустремленный. <...> Он больше технического склада и при этом очень разносторонний: кандидат в мастера спорта по полиатлону и занимается музыкой", - рассказала собеседница агентства.