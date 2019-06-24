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РИА Новости

Глава Челябинска подал заявление об отставке

07:55
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© Фото : администрация ЧелябинскаВладимир Елистратов
Владимир Елистратов
© Фото : администрация Челябинска
ЧЕЛЯБИНСК, 24 июн - РИА Новости. Глава Челябинска Владимир Елистратов подал заявление об увольнении по собственному желанию, заявление зарегистрировано в городской думе, сообщили РИА Новости в пресс-службе гордумы.
"Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что депутаты проведут в понедельник внеочередное заседание, где рассмотрят заявление и назначат исполняющего обязанности главы города.
Как сообщалось, ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер после своего назначения осмотрел Челябинск и поставил городу "двойку" за благоустройство, отметив, что город выглядит серо, иллюминации нет, "пока все смотрится некрасиво". Он отмечал, что "кадровые решения будут, они неизбежны", но сначала он хотел бы "пообщаться со всеми, посмотреть людям в глаза".
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