Глава Челябинска подал заявление об отставке

"Да, сегодня Елистратов подал в городскую думу заявление об увольнении по собственному желанию. Депутаты его рассмотрят", - сказала собеседница агентства.

Как сообщалось, ранее врио губернатора Челябинской области Алексей Текслер после своего назначения осмотрел Челябинск и поставил городу "двойку" за благоустройство, отметив, что город выглядит серо, иллюминации нет, "пока все смотрится некрасиво". Он отмечал, что "кадровые решения будут, они неизбежны", но сначала он хотел бы "пообщаться со всеми, посмотреть людям в глаза".