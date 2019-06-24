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РИА Новости
Культура

Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019

07:41
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГосударственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 24 июн - РИА Новости. Власти Приморья разработали культурную программу для гостей и участников пятого Восточного экономического форума во Владивостоке, которая включает пленэр, концерты и выставку экспонатов из собрания Эрмитажа и галереи Уффици, сообщает администрация региона.
"Творческие площадки будут работать как на острове Русский, так и в материковой части Владивостока. Традиционно в рамках ВЭФ состоятся концерты, спектакли и выставки на открытых площадках… Приморская краевая филармония готовит второй Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", который представит таланты со всего округа. Приморская государственная картинная галерея планирует целый ряд проектов. Это экспозиция из собственного собрания, выставки из собрания Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и галереи Уффици", - говорится в сообщении.
Также на ВЭФ пройдет выставка-ярмарка "Культура. Традиции. Ремесла" с участием мастеров народного художественного творчества Приморья и пленэр художников из регионов Дальнего Востока.
На острове Русском развернется выставка "Улица Дальнего Востока", где регионы покажут экономические достижения, свою культуру и традиции.
Пятый Восточный экономический форум пройдет 4-6 сентября 2019 года во Владивостоке. Основной темой ВЭФ-2019 станет Национальная программа развития Дальнего Востока. В форуме 2018 года приняли участие свыше 6 тысяч делегатов. Почетными гостями ВЭФ стали главы России, КНР, Монголии, Японии, а также премьер-министр Республики Корея.
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КультураЭрмитажГалерея УффициВладивосток
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