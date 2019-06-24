Экспонаты из собрания Эрмитажа и галереи Уффици покажут на ВЭФ-2019

"Творческие площадки будут работать как на острове Русский, так и в материковой части Владивостока. Традиционно в рамках ВЭФ состоятся концерты, спектакли и выставки на открытых площадках… Приморская краевая филармония готовит второй Фестиваль культур "Созвездие Дальнего Востока", который представит таланты со всего округа. Приморская государственная картинная галерея планирует целый ряд проектов. Это экспозиция из собственного собрания, выставки из собрания Государственного Эрмитажа, Третьяковской галереи и галереи Уффици", - говорится в сообщении.