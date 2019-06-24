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РИА Новости

В Крыму призвали Украину освободить севастопольца Резуника

07:27
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© Фото : Ирина РезуникЖитель Севастополя Степан Резуник
Житель Севастополя Степан Резуник
© Фото : Ирина Резуник
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июн — РИА Новости. Украина должна освободить жителя Севастополя Степана Резуника, заявил РИА Новости руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.
В начале июня Резуника задержали при пересечении госграницы в пункте пропуска "Каланчак" Херсонской области по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях. По словам его жены, они занимались исключительно волонтерской деятельностью. Позднее его дочь — семилетняя Варвара — записала видеообращение к Владимиру Зеленскому с просьбой освободить отца.
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Как отметил Молохов, если Киев не отпустит Резуника, этот вопрос вынесут на международный уровень.
Кроме того, эту тему поднимут в июле на сессии Совета по правам человека ООН в Женеве. Также Россия обратится в ЕСПЧ и рабочую группу ООН по произвольным задержаниям, добавил он.
По его словам, никто не даст в обиду крымчан и севастопольцев, удерживаемых на Украине по политическим мотивам.

"Степан держится мужественно, категорически отказался идти на сделку со своей совестью и признавать какую-либо вину. В настоящее время его защиту уже осуществляет надежный украинский адвокат", — сказал Молохов.

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