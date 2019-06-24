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РИА Новости

Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии

07:06
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© РИА Новости / Валерий Мельников Семейный фотоальбом
Семейный фотоальбом
© РИА Новости / Валерий Мельников
Семейный фотоальбом. Архивное фото
МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Чтобы сохранить старые фотографии, нужно держать их в месте с невысокой влажностью воздуха и без перепадов температуры, рассказали РИА Новости в пресс-службе главного архивного управления Москвы.
"Первое, что необходимо знать каждому – фотографии хорошо себя чувствуют в таких условиях, когда не слишком жарко и не слишком холодно, влажность воздуха невысока и нет перепадов температуры. Отсюда вывод, что подсобные помещения, чердаки, подвалы и гаражи, как думают многие из нас, не подходят для хранения фотографий. Неуютно фотографии чувствуют себя также и на свету - они тускнеют и выцветают", - рассказали в пресс-службе.
Собеседник добавил, что фотографии лучше хранить в фотоальбомах из высококачественной пластмассы, в составе которой отсутствуют разрушающие фотоизображения вещества.
Если к фотографиям постоянно обращаются, то лучше хранить их в фотоальбомах со вставными прозрачными страницами.
"Это же удобно и для просмотра изображений, так как нежелательно брать фотографии руками за лицевую часть. Иными словами, чтобы сохранить семейную историю, фотографии не следует подвергаться механическому воздействию и необходимо беречь от воздействия внешних атмосферных явлений", - добавили в главархиве.
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