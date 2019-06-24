Главархив Москвы рассказал, как сохранить старые фотографии

"Первое, что необходимо знать каждому – фотографии хорошо себя чувствуют в таких условиях, когда не слишком жарко и не слишком холодно, влажность воздуха невысока и нет перепадов температуры. Отсюда вывод, что подсобные помещения, чердаки, подвалы и гаражи, как думают многие из нас, не подходят для хранения фотографий. Неуютно фотографии чувствуют себя также и на свету - они тускнеют и выцветают", - рассказали в пресс-службе.