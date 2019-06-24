Полиция сообщила еще о трех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 24 июн – РИА Новости. Одиннадцать человек пострадали и один погиб при столкновении иномарки и пассажирского автобуса в Приморье в воскресенье, уточнило в понедельник региональное УМВД РФ.

В воскресенье полиция сообщала, что 22-летний водитель Toyota Vista при обгоне выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автобусом. Водитель иномарки погиб, восемь человек пострадали.

"В салоне (автобуса) находились 9 пассажиров. Транспортным средством управлял 47-летний мужчина со стажем вождения более 24 лет…. В результате удара 1 человек погиб, 11 получили травмы различной степени тяжести. Погибший – водитель легкового автомобиля, на момент автоаварии его стаж вождения составил 2 года", - говорится в сообщении.

В этом году его дважды привлекали к административной ответственности за превышение скорости.

Пострадавшие – два пассажира иномарки и 9 пассажиров автобуса.