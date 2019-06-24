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РИА Новости

КНР ждет от саммита G20 действий против односторонних торговых ограничений

06:49
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© РИА Новости / Мария Плотникова / Перейти в фотобанкПекин
Пекин
© РИА Новости / Мария Плотникова
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Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 24 июн – РИА Новости. Отдельные страны активно продвигают введение пошлин в отношении своих торговых партнеров, тем самым создавая серьезную угрозу для международной торговли, инвестиций и экономического роста, заявил на пресс-конференции в понедельник замминистра коммерции КНР Ван Шоувэнь.
"Мы все знаем, что мировая экономика в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами, включая усиливающийся протекционизм и политику односторонних действий, что приводит к эскалации торговых трений по всему миру и замедляет темпы роста торговли и инвестиций. И в этот переломный момент международное сообщество надеется, что саммит G20 в Осаке вновь продемонстрирует единство и способность к действию", - заявил Ван Шоувэнь.
По его словам, "некоторые отдельные страны настаивают на протекционизме и политике односторонних действий, они злоупотребляют защитными торговыми мерами, вводят пошлины в отношении своих торговых партнеров, тем самым создавая серьезную угрозу для международной торговли, инвестиций и экономического роста".
"G20 представляет ведущие экономики мира и имеет обязательства по принятию коллективных мер в поддержку мультилатерализма и свободной торговли", - добавил замглавы ведомства.
Ван Шоувэнь также отметил, что "Китай готов работать совместно с другими членами G20 над созданием открытой, свободной, справедливой, предсказуемой, прозрачной, стабильной торговой и инвестиционной среды для предприятий и инвесторов всех стран".
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