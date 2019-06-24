КНР ждет от саммита G20 действий против односторонних торговых ограничений

"Мы все знаем, что мировая экономика в настоящее время сталкивается с серьезными вызовами, включая усиливающийся протекционизм и политику односторонних действий, что приводит к эскалации торговых трений по всему миру и замедляет темпы роста торговли и инвестиций. И в этот переломный момент международное сообщество надеется, что саммит G20 в Осаке вновь продемонстрирует единство и способность к действию", - заявил Ван Шоувэнь.